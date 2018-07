El Gabinete: Correos corporativos

Juan Carlos Girauta cree que "entramos en una muestra de autoritarismo que en un medio de comunicación me parece muy preocupante". En cuanto al caso de Caja Madrid y de los correos de Miguel Blesa, Juan Carlos opina que "los correos de Blesa ya son de dominio público, por lo que ya no sirve el argumento de que se desvela información privada".



Manuel Delgado explica que al escribir un correo desde el email de empresa "se está haciendo uso de un membrete corporativo que no te pertenece y que puede dar lugar a equívoco al escribir un correo personal". Además, cree que "la intimidad se ha perdido de vista en todo este mundo de las nuevas tecnologías".



Juan Adriansens asegura que "todo es un mundo de infinita corrupción" y se pregunta el sentido que tiene la palabra 'intimidad' actualmente cuando "la mayor potencia del mundo tiene un sistema de intromisión planetaria en la vida de las personas".