El Gabinete: ¿Cómo debe ser la relación de los políticos con Twitter?

La crispación en redes sociales es cada vez mayor y ha supuesto que algunos políticos las abandonen, como el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha ido de Twitter, con el objetivo de hacer "buena política", ya que, según ella, la red se ha llenado de bots de ultraderecha que solo generar polarización y hacen imposible tratar ciertos temas. ¿Cómo debe ser la relación de los políticos con Twitter? ¿Cómo es esta polarización de la que se habla? Lo analizamos Ignasi Guardans, Julio Lleonart y Estefanía Molina.

Guardans indica que la situación de los cargos electos en Twitter es complicada porque no pueden decir lo que les da las gana. Además, se les juzga por todo: "Si surge una polémica y lo condenan, parece que están a favor de ello". Esto hace que los políticos tengan que estar constantemente dando explicaciones. No obstante, no comparte la decisión de Colau de abandonar la red, ya que "es como cuando antes algunos políticos no querían dar ruedas de prensa por las preguntas que les pudieran hacer".

Por su parte, Lleonart explica que Twitter es una red que permite a los políticos llegar a muchas más personas, por lo que es una buena herramienta. Sin embargo, en la época en la que Obama la popularizó, "se podían llevar a cabo debates más sosegados y tranquilos", mientras que el objetivo actual en redes no es convencer, sino machacar y humillar.