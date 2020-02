El Gabinete: Cierre de Canal 9

Juan Carlos Girauta comenta que "el cierre me parece inevitable". A pesar de ello, "Fabra no puede ser considerado responsable, pero sí sus antecesores" y "lo que ha sucedido en Valencia es el pinchazo de una burbuja, de la hipertrofia administrativa".



Pilar Rahola cree que "alguien, durante todo este proceso, ha hecho algo mal allí" y "esta televisión ha sido el negocio para unos cuantos amigos del PP". Explica que "han destrozado una televisión que cuando llegaron estos señores tenía un 20% de cuota y una deuda absolutamente asumible".



Elisa Beni asegura que "es todo un síntoma de cómo ve las cosas el PP". Opina que "hay que hablar del cinismo y de la actitud de 'me paso por el forro' lo que digan los Tribunales" y que "Ignacio González está coaccionando al Tribunal de Justicia de Madrid".