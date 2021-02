Gabinete de autor: ¿Banaliza la prensa a la sociedad?

Hoy, en El Gabinete de autor, Elisa Beni nos explica que durante los meses del confinamiento, los medios de comunicación prefirieron no mostrar imágenes de los fallecidos por coronavirus y que fue un error, ya que no se mostraba la realidad tal y como era, sino una sección más banal. ¿Tendrían que haber contado las historias de las víctimas los periodistas? ¿Se debería haber reflejado ese drama? ¿Nos estamos volviendo una sociedad de frágiles? Lo repasamos junto a Elisa Beni, Juan Soto Ivars y Javier Gállego.

Soto opina que la prensa decidió no hablar de los fallecidos para intentar no caer en el morbo, aunque en este caso habría sido necesario. "Los medios se doblegaron a dar mensajes positivos y de esperanza, pero no era necesario ocultar una parte del drama", aclara. Además, añade que "no tiene sentido que veamos películas donde mueran más de 100 personas, pero luego nos dé reparo ver muertes en los periódicos".