Edu García: "Los diferentes bandos le han señalado como uno de sus representantes"

Qué tal Juan Diego, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. En minutos veremos cómo el fervor toma las calles de Roma para decirle adiós a un papa especial. Tanto, que los diferentes bandos y corrientes que pululan por el mundo, le han señalado a unísono como uno de sus representantes.

Aquí en casa una parte de la izquierda social ha querido revestirlo con ropajes inéditos: moderno, progresista, iconoclasta, trasgresor… y todo porque, como buen jesuita, se encargó de pensar como pecador, de vivir como ciudadano y de sentir como buena persona.

Esas cosas que quiso practicar Jorge Bergoglio no te definen políticamente, te describen por dentro, te hacen un ser auténtico, sensible, bueno. Pero reconozco que además de esa “apropiación”, me sigue haciendo cosquillas la pregunta: ¿por qué no visitó España?

De todo lo oído, nada me suena a certeza absoluta. Ni con Rajoy ni con Sánchez. Ni con la élite de la curia nacional, ni por la implantación sin riesgo de las raíces católicas, ni por salud ni movilidad. Nada de lo vertido lo explica bien del todo.

Me temo que la verdad, su verdad… yacerá con él en esa modesta tumba de Santa María la Mayor en lo que antes era el cuartito de los candelabros. Buen sábado tengáis todos.