ECMO Vida, la asociación de madres y padres de hijos a los que ECMO les ha salvado la vida

Hace tres semanas hablamos de un programa pionero que le salva la vida a los niños cuando todo lo demás ha fallado. Hace años que pediatras, enfermeras y cirujanos lo aplican pero necesitan apoyo porque hasta ahora sale adelante gracias a su buena voluntad. Hoy les contamos que los padres de los niños a los que ECMO les salvó la vida se han asociado para ayudar a lograr ese apoyo.

Cabe recordar que es una máquina que suple temporalmente las funciones cardiaca y pulmonar y que se usa in extremis. Lo tienen algunos hospitales, como el 12 de octubre de Madrid y, cuando el niño está en otro lugar, van a buscarlo. Así lo contaba la doctora Silvia Belda, coordinadora del programa y adjunta a la UCI pediátrica del 12 de octubre.

En diez años, los especialistas del 12 de octubre han ido a buscar a cerca de 40 niños. Uno de ellos fue Oliver, nacido en 2020 en Valladolid con una hernia diafragmática (agujero en el diafragma, los órganos le aplastaban el pulmón). Lo operan, pero los pulmones no responden y la única opción es la ECMO. Valladolid manda ambulancia, recoge al equipo, que llega de madrugada. Allí lo estabilizan y vuelven a Madrid. Tardan más de ocho horas porque la ambulancia no tiene carga suficiente para alimentar la máquina de ECMO. Lo lograron, ECMO funcionó, pero con una ambulancia preparada no habría que haber hecho un viaje tan penoso. Oliver ahora está bien.

Otro de los padres es Pedro, médico en Badajoz, al igual que su mujer. Su tercera hija, Ana, nació con el mismo problema que Oliver, detectado de forma intrauterina. La operaron, pero sus pulmones no respondían. ECMO la salvó, pero la obligación de que una ambulancia extremeña tuviera que ir a Madrid a buscar al equipo y volver a Badajoz casi le cuesta la vida.

Por eso es tan importante que este programa tenga respaldo institucional y se organice a nivel nacional. Los padres de estos niños ya tienen a sus hijos curados pero quieren que si otros lo necesitan, que lo harán, se puedan beneficiar de él sin las dificultades añadidas que tienen hasta ahora.