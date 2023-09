Dermatitis Atópica: qué es, de dónde viene y cómo afecta a los pacientes

Con la colaboración de Pfizer tenemos la oportunidad de acercarnos a la Dermatitis Atópica, una enfermedad cuyo Día Mundial se celebra este 14 de septiembre. Para ello, hablamos con el Dr. Pablo de la Cueva, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor, quien nos explica que se trata de una enfermedad de la piel crónica, que dura meses o años: "Con ella nos encontramos la piel roja, rugosa y fundamentalmente, pica muchísimo, siendo una sensación muy molesta", explica el especialista.

De la Cueva asume que hay muchos motivos que pueden propiciar la aparición de esta afección, pero existe una "causa genética": "Son pacientes que tienen más facilidad de que su piel evapore el agua corporal, por lo que acaba resecándose. Eso produce una inflamación que deriva en la aparición de esas zonas rojas que pican tanto".

Distintos grados de dermatitis

Hay casos de dermatitis más leves, otros moderados y luego están los graves. "La dermatitis atópica parece que es muy frecuente, pero realmente los casos graves son muy extensos, muy intensos y alteran el día a día del paciente", distingue el Doctor.

Concretamente, uno de los principales problemas de la dermatitis grave, es el hecho de no poder dormir: "Les preguntamos habitualmente a los pacientes cuánto les pica y cuánto les molesta la piel para descansar, puesto que no hacerlo provoca que no funcionen correctamente en sus tareas diarias, aumentando así lo síntomas de ansiedad y depresión".

Además, un brote de dermatitis atópica puede durar semanas, meses o incluso "hay personas que están siempre mal, siempre inflamadas y que tienen más de un 50% del cuerpo afectado". No obstante, como hay muchas personas leves, es una enfermedad que se banaliza: "Cuando hablas con los pacientes graves ves el sufrimiento y la incomprensión", comparte el dermatólogo.

¿La dermatitis atópica es una afección sólo de niños?

A pesar de que la dermatitis atópica se relaciona con la infancia, el doctor de la Cueva asegura que no es una enfermedad sólo de niños: "Es más frecuente en la infancia, pero siguen habiendo pacientes en la edad adulta, que no sólo han mantenido la patología desde la infancia, sino que desarrollan la enfermedad".

Por los pacientes,"estamos trabajando desde siempre en que la información que les llegue sea lo mejor posible, que no hayan falsos bulos y que el sistema sanitario funcione desde el Médico de Atención Primaria que lo diagnostica, hasta el dermatólogo al que se le deriva el caso", asegura el experto.