¿Cómo ha sido el primer caso de reinfección por coronavirus en España?

Se trata del primer caso de reinfección por coronavirus en España. Una paciente, que había superado la enfermedad en abril, contrajo la enfermedad de nuevo en septiembre al tratarse de una variante del virus distinta a la inicial.

El doctor García de Viedma, microbiólogo del Hospital Gregorio Marañón, explica en 'Julia en la onda' cómo ha ocurrido esta inusual reinfección, pues solo ha habido 27 casos similares en todo el mundo.

"Hay una serie de características que hacen pensar en la reinfección", comenta, pues el escenario clínico lo sugiere, aunque pasar de esa sospecha clínica a la constatación "no es baladí", sino que "hace falta un estudio muy exhaustivo que no está al alcance de todos los centros".

Tras el estudio del caso, se ha podido concretar que la paciente contrajo diferentes cepas del virus, un factor que no puede determinar si, al superar la enfermedad la primera vez, desarrolló anticuerpos.

Una reserva de mil virus

El doctor García de Viedma expone que, gracias a una reserva de 1.000 cepas del SARS-CoV-2 secuenciadas y representantes del desarrollo de la pandemia en la población de Madrid, pudieron determinar que la segunda infección coincidió con la cepa del virus que circulaba en esos momentos.

El cita estudio va "más allá" de la descripción clínica, pues se preocuparon por investigar los precedentes y ver cómo se transmitía en el entorno de la paciente: "Por primera vez se ha descrito con precisión que, una vez reinfectada, transmitió a su entorno cercano la misma cepa".

Según remarca, esto no indica que la paciente tuviera "más sensibilidad" a la reinfección, pues "no hay una respuesta clara a este respecto". "No hay un patrón claro que nos permita entender por qué ocurre la reinfección", lamenta.

Esto se debe a que en los meses de marzo y abril "no estaba sistematizado el análisis serológico", por lo que hubo "una carencia de información" tras ese primer episodio y, por lo tanto, no pueden asegurar que desarrollara anticuerpos.

Interrogantes sin resolver

El doctor del Hospital Gregorio Marañón indica que hay "grandes interrogantes" sin resolver en cuanto a la posibilidad de reinfección, aunque celebra que el número bajo de casos "debe ser tranquilizador", ya que "no es un evento que podemos esperar con frecuencia".