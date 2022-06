Julia Otero, sobre el conflicto con Argelia: "¿Qué justifica esta tensión diplomática con uno de nuestros principales proveedores de gas?"

Siguen las respuestas a la decisión de Argelia, que ayer anunció que suspendía el Tratado de Amistad y congelaba su comercio exterior con España.

El conflicto, en plena crisis energética desatada por la invasión rusa a Ucrania, no ha gustado mucho en Bruselas, que ya ha pedido a Argelia que reconsidere su decisión. Veremos qué presión puede ejercer Europa sobre este conflicto diplomático, que empezó hace unas semanas con el cambio de postura de Pedro Sánchez respecto a la soberanía marroquí del Sáhara.

Vamos a analizar todo este conflicto en el Gabinete. ¿Qué ha pasado y por qué? Ya se contaba con el enfado de Argelia, se dijo, per entonces, ¿por qué ese giro diplomático justo en este momento? ¿Qué justifica esta tensión diplomática con uno de nuestros principales proveedores de gas? Lo que no se entiende no se puede explicar y por eso hay tantas especulaciones del giro de la política exterior española. En definitiva…¿qué no nos están contando y por qué?