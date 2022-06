Julia Otero, sobre las elecciones andaluzas: "¿Hay partido o está todo el pescado vendido?"

El próximo 19 de junio se celebran elecciones en Andalucía y, aunque sea una cita autonómica, la expectación es estatal. Así lo demostraron las buenas audiencias del debate del pasado lunes en la televisión pública. El peso electoral de Andalucía en España es muy importante por razones obvias y porque, además, es la primera cita de todo ciclo electoral que empieza ahora y que terminará en las próximas elecciones generales.

¿Qué se juegan los partidos en función de los resultados? Ciudadanos la supervivencia, si es que tal cosa existe como posibilidad; el PP mejorar sus números para que el oso abrace pero no ahogue; el PSOE mantener los resultados de Susana Díaz, que fue la lista más votada aunque luego la echaron sin contemplaciones al no poder gobernar; y, por último, aunque no menor, cómo sale parado el Olonismo de galones en el pecho y qué ocurre en el espacio más a la izquierda con dos candidaturas distintas pero no con ideas diferentes.

¿Gobernará o no la lista más votada? En los últimos días ya casi no se habla de eso, ¿por qué será? ¿Hay partido en Andalucía o está todo el pescado vendido?