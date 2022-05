Arranca la temporada de gazpacho

El gazpacho es una sopa fría cuyos ingredientes básicos son el tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo y sal, propia sobre todo de Andalucía. Aunque el gazpacho original no llevaba tomate, es decir, existió durante siglos sin ser rojo.

Etimológicamente, la palabra gazpacho, de cuyo origen es difícil saber dado su carácter humilde, podría proceder del hispano árabe y el griego y tener origen en la palabra “cepillo de la iglesia” dada la variedad de enseres que se recogían en relación con los ingredientes que se utilizan para fabricarlo.

No fue hasta el siglo XIX cuando aparecieron las primeras recetas, ya que, al ser considerado alimento de pobres, parece ser que no trascendió ningún escrito anterior. Su receta, que varía según donde se cocine, tiene tantas versiones como lugares en los que se consume, lo que hace que sea uno de los tentempiés estrella del verano, aunque no solo se consume en esta época del año.

Lo que sí que tienen en común todos ellos es que trituraban con aceite, vinagre y pan, recurso muy común para refrescarse en verano y alimentar a familias enteras con pocos recursos, lo que lo convirtió en una estrella de la comida de aprovechamiento. Este carácter popular permitió que tiempo después se integraran ingredientes a su receta, lejos de nuestra tradición, como es el pimiento y el tomate.