Peces-Barba, vicepresidente de SEPAR: "No tenemos la información del equipamiento real que se ha conseguido"

Las sociedades médicas que representan a neumólogos, internistas, microbiólogos, anestesiólogos, internistas o médicos de familia, entre otras, han lanzado un comunicado conjunto para denunciar la situación que vive nuestro país con respecto a la epidemia de Covid-19, y avisan de la posibilidad de un nuevo colapso de la sanidad.

"Ha habido un incremento muy llamativo del número de casos y de hospitalizaciones. Nos preguntamos si vamos a ser capaces de soportar una situación como la que se vivió en marzo y abril", dice Germán Peces-Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Peces-Barba explica que los meses de verano son meses idóneos para que la situación sea "más favorable" por la convivencia en el exterior, pero "estamos viendo que el incremento se parece mucho a lo que pasaba en el mes de febrero". Las medidas adoptadas las considera "insuficientes", y cree que se necesita una "mayor concienciación" por parte de la población.

Pero el comunicado no solo va dirigido a la población, sino que también a la autoridad sanitaria. El experto recuerda que en el mes de febrero veían lo que podía pasar, pero que las autoridades sanitarias les decían que "no se preocupasen, que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios y que si pasaba algo estaríamos perfectamente preparados". "Este tipo de mensajes, que fracasaron completamente, no se pueden volver a repetir", indica Peces-Barba.

El vicepresidente de SEPAR explica que no se puede prever cómo será esta segunda ola porque "todo lo que está pasando con el coronavirus es algo completamente nuevo". Además, denuncia que ante la situación de alarma en la que nos encontramos no se sabe realmente "hasta qué punto nuestro sistema está preparado": "No tenemos la información del cuál es el equipamiento real que se ha conseguido", ha manifestado Peces-Barba.