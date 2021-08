Consejos para iniciarte en las aplicaciones para ligar

El verano sigue avanzando pero todavía hay tiempo para encontrar el amor, aunque solo vaya a ser eso, un amor de verano. Las aplicaciones para ligar como Tinder, Badoo y Meetic, son cada vez más frecuentes a la hora de buscar pareja.

Por ello, Mónica Chaparro, nos va a enseñar como funcionan estas plataformas y cómo sacarles partido con seguridad y sin miedo: "Estoy segura de que habrán oyentes que piensen que esto no lo necesitan" pero, esta nueva sección, está pensada para ellos y para aquellos que ya tengan abierta esta vía pero que todavía no están teniendo suerte".

Hoy, hemos salido de nuestra zona de confort y nos hemos inscrito en una de estas aplicaciones con La Lola de Tinder, una mujer que ha triunfado en el amor: "Si cada español me diera un match... Pero no para mí, sino para dárselo a esas mujeres y a esos hombres que son tan buenos que les cuesta encontrar una pareja a su altura".

¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien cuando quiere conocer gente por el móvil? "Coger el móvil", ha dicho Lola, quien nos ha indicado todos los pasos a seguir y nos ha avisado de que "Tinder es para ir al grano", por si elegimos esta opción como método para elegir pareja.

Recordad, esperamos vuestras consultas como nota de voz en el 639 123 454. Tamara Falcó ya ha dejado su número ¿A qué esperas tú? La pandemia ha puesto en valor las aplicaciones para ligar y "hay que estar pensando en lo bueno, en el amor, porque sin él, no se puede vivir", ha insistido Lola.