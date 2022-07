Una aplicación para ligar con superhéroes llamada Claak & Dater

La primera de las historias y dudas que resuelve Lola de Tinder trata sobre un hombre el cual queda con mujeres por Tinder, durante las primeras citas todo va bien pero el problema llega cuando tiene el primer encuentro íntimo, ya que lo que realmente le gusta para tener relaciones es disfrazarse de un superhéroe: de Spiderman, de Superman... Y es que todas salen corriendo. Lola de Tinder ayuda a este oyente aconsejándole que se apunte a varias aplicaciones, hay muchas de ellas especializadas, hasta hay una para ligar con superhéroes que llama Claak & Dater. Otras de las recomendaciones de Lola que avise antes de tener citas con las mujeres.

Otros de los mensajes que le dejan a Lola es pidiéndole consejo para detectar las mentiras de las personas con las que hablan por las aplicaciones. La cual responde, "Para empezar por las fotos. Si la persona no muestra su cara, y solo sale el cuerpo, o con un casco de moto puesto, o de lejos escalando, o de espaldas en el mar … eso ya te da una pista de que ese gachó, no es trigo limpio. ¡Que enseñe su cara. Que vaya de frente como hacen los hombres libres. Porque si no lo hace, seguramente que sea un hombre, cómo te diría yo… ¡engañoso!" Y para detectar mentiras a la cara: "primeramente, mírale a los ojos cuando te cuente a qué se dedica, con quién vive… Esas cosas se notan. Porque echa la mirada hacia un lado, o se rasca el cuello, o evita mirarte a los ojos".

Y la última historia a la que responde Lola de Tinder es la de una mujer la cual comenta y pide consejo sobre su última cita, en la que quedó con un chico, todo iba bien, la conversación fluía hasta que he hizo una pregunta sin mucha importancia. El chico empezó a gritar y a regañarla como a una niña pequeña, se asustó y salió corriendo. Después, le mandó un mensaje diciendo que se lo había pasado superbién y si le apetecía volver a quedar otra vez. A lo que Lola aconseja que, "te ha tocado el garbanzo negro del puchero. Así que si ya en la primera cita, tiene esas reacciones, hiciste muy bien en salir corriendo".