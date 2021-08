Alejo Stivel: "Tequila necesitaba un reencuentro de viejos amigos con ganas de montar la fiesta"

Tequila ha sido y es una de las bandas de rock más míticas de nuestro país. Tras la pandemia, necesitamos una gran movida, por eso, vuelven a los escenarios españoles con la gira "Adiós Tequila Tour", con la que ponen punto y final a la trayectoria de este grupo, parte fundamental de la historia del rock and roll en castellano: "Nosotros nos separamos hace 30 años pero, esto es un reencuentro de viejos colegas que tienen ganas de montar la fiesta", ha dicho el vocalista, Alejo Stivel, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en "JELO en verano".

Según nos ha contado el músico, empezaron de manera amateur en Argentina pero, iban tan enfocados en conseguir su sueño, que acabaron en España, haciendo canciones "que aporten ganas de vivir" como "Me vuelvo loco", "Yo quería ser normal" o "Salta". Esta última, esconde una gran historia que el cantante ha querido compartir en Onda Cero: "Estábamos en Londres grabando la canción pero no me sentía inspirado para cantar así que me fui al cine. Cuando regresé al estudio en la madrugada, me di cuenta que se me había caído el papel que llevaba en el bolsillo con la letra de la canción y cuando fui en su busca ya no estaba. Tuve que volver a rehacerla entera y no me acordaba de la letra, solo de la palabra "salta" y pocas cosas más. Podríamos decir que la canción no es su versión original".

Stivel ha confesado que durante la pandemia ha cogido poco la guitarra. Sin embargo, ha dicho estar inquieto y con ganas de volver a subirse a un escenario.

Tras la interrupción por la pandemia, Ariel Rot y Alejo Stivel, rodeados de una banda de grandes músicos, seguirán llevando el rock and roll a las plazas de pueblos y ciudades y haciendo saltar a sus incondicionales con su vibrante directo, el cual, pondrá punto y final el 24 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Pero, recordemos, que es un hasta luego en medida en que perduren sus canciones.

"Adiós Tequila en Vivo"

"Adiós Tequila en Vivo", es el último disco de Tequila, un doble CD y DVD (también en vinilo) editado por Universal. Contiene el concierto ofrecido en el Wizink Center de Madrid en el que les acompañaron Fito Cabrales, Leiva, Tarque y Ricardo de M-Clan y Juancho de Sidecars. Incluyen además su gran éxito “Yo quería ser normal” la canción principal de la banda sonora de la película “Superlópez” que ya les ha supuesto numerosos reconocimientos.

Fechas de "Adiós Tequila Tour"