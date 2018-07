Portavoz de Herrera: 'El poder de los bancos'

Claudio: Que entre todos tenemos que pagar los mangoneos de cuatro cretinos. Yo he trabajado a reventar nos compramos coches de clase media en vez de gama alta, pagamos nuestras deudas y ahora hay que apechugar las deudas de todos??? Porque no da sus ahorros los que están hablando?? 10.000 millones para Bankia?? 1 millón para cada Español y se terminó la crisis!!!! O somos todos idiotas o que?? las matemáticas son muy sencillas, la economía la entienden solamente los chorizos y especuladores

Ricardo: Creo que a unos cuantos nos da la sensación de que nos toman el pelo. Como autónomo llevo años trabajando unas 14 horas diarias, estudiando nuestros gastos todas las semanas para poder seguir siendo viables. Calculando al milímetro cada una de nuestras inversiones sin gastar lo que uno no tiene. Cogiendo las mínimas vacaciones, sin disfrutar de los puentes y teniendo un solo día libre a la semana, etc. Pero todos los analistas se empeñan en decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hemos gastado lo que no teníamos, eso lo han hecho unos cuantos y no todos. El que lo haya hecho que se fastidie ya está bien de que nos crujan a los que hemos cumplido para salvar a unos pocos van a hundirnos a los demás.

HA ESCRITO UN INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑA QUE pide que por favor no se carguen las tintas contra ellos, que al fin y al cabo son técnicos que SÍ han hecho su trabajo, y el problema es que los políticos luego no han hecho caso de ese trabajo pero ése está hecho

Otro: yo soy consejero de caja burgos desde hace 9 años. en la asamblea general seremos unos 150 consejeros. con 20 personas sobra para dirigir esa caja. lo único que hacemos en las asambleas es escuchar unos balances del director y del presidente, se vota a mano alzada los puntos del dia sin debate ni nada parecido y a otra cosa. yo no cobro ni un duro. pero es el cargo mas inutil que he tenido en mi vida

Daniel: Son ustedes unos ingenuos al cuestionar el papel del Banco de España en el caso de Bankia. ¿Y el papel de todos los órganos supervisores ante la crisis de 2008, y durante los años en que se infló la burbuja del ladrillo? Luego nos toca a todos exprimir nuestros ahorros para compensar los premios y prejubilaciones que se dieron a los Goirigolzarris en medio del jolgorio.

Tomás para Fidalgo: en base a lo que ha dicho, yo pienso que esta crisis ya está escrita de antemano, y en el caso de lo que está sucediendo en Bankia tiene tres actos: ACTO 1º las cajas se transforman en bancos, ACTO 2º se crea un banco malo para limpiar con nuestros impuestos los pufos de las excajas, ACTO 3º las excajas ya limpias de polvo y paja son compradas por un pez gordo....fin. Quisiera conocer la opinión de Fidalgo sobre lo que he relatado…

Javier: el único culpable, mafo. Ni se dio cuenta de la caja de la mancha, ni de la cam, ni caixa cataluña, ni banco de valencia, ni bankia, y a lo mejor no sabe ni donde están las cacerolas de guisar de su casa, NEFASTO.

David: Conozco a personas q trabajaban en CajaMadrid q se han prejubilado a los 54 años con 100% del sueldo de varios miles de euros al mes. A parte de los activos tóxicos, los puestos de consejeros de antiguos políticos y las súper liquidaciones de directivos supongo q esto no afecta a la economía del banco no? Si ven desde fuera este nivel de corrupción muy tontos deberían ser para no desconfiar de nosotros

Otro: Se esfuerzan mucho en atacar al supervisor (banco de España) pero dejan de rositas a los gestores de cajamadrid y sobre todo BANCAJA, gobernada por el Sr.. Olivas y que ha llevado al desastre a Banco de Valencia y BANCAJA con la anuencia del Sr. Camps.

ARTUR MAS

Artur Mas se escandaliza por el caso Bankia y dice que en Madrid se hacen las cosas mal. Parece olvidarse que en los años 80, Banca Catalana quebró y tuvo que ser rescatada por el Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, con el dinero de todos los españoles.

Javier: Alguien debería recordarle a Artur Mas que Cataluña también chupa de la ubre de España, ya que a Caixa Cataluña se le han inyectado mas de 4000 millones de euros para su saneamiento y los últimos 2300 millones de euros se contabilizaron como core capital en un acuerdo inédito para obtener el apoyo de CIU en los últimos presupuestos de Zapatero.

ERROR DE LOS BILBAÍNOS QUE SE HAN IDO A BUDAPEST,

Isidoro: recuerda q los de Bilbao celebran los partidos donde quieren.

Un atlético hasta la médula escribe: Amigos Herrera y Naranjo: el futuro de los jugadores que por cierto son mercenarios es irrelevante. Por el atleti han pasado Futre, Shuster, Garate, Kiko, Collar, Forlán, Alemao o Vieri, llegarán otros y seguirá siendo “Inmenso”, como tu Barsa, Herrera, cuando se le fueron Figo o Laudrup, o el Real sin Robben o “Esnaider” y no pasa nada. El que quiera a Falcao que pague los 50 kilos y “santaspascuas”. Lo que no tiene precio es la mejor afición del mundo. Dios existe.

El 15-M

Clara: Vuelve la primavera-veranito y crece de nuevo mi indignación sobre los indignados. Es fantástico. Empieza a hacer solete, apetece estar en la calle, y allá van, el movimiento 15M. A acampar en la calle que se está muy bien. ¿Qué pasa, que en invierno sí que les gusta el gobierno y el sistema? Me parece fatal. Espero que el Gobierno actual sí sepa controlar el movimiento. ¿Por qué no aprovechamos todos esos terrenos que el Estado a adquirido a través de Bankia y que no son ni edificables, y acampamos a los indignados allí?