José María Aznar: 'El pacto de CiU y ERC, si lo hay, será explosivo'

El expresidente del Gobierno José María Aznar presenta en Herrera en la onda su libro 'Memorias I', relata en Onda Cero anécdotas y episodios de su vida política. Sobre Cataluña, señala que la exigencia de responsabilidades a los que han creado esta situación no debe acabarse con las elecciones y que tiene que haber una rectificación completa, "hay que salvar a Cataluña, no a CiU"

En Onda Cero relata cómo fue la elección de su sucesor, "Yo no tuve ninguna decepción con Rato, aunque me dijera que no quería ser mi sustituto" y añade "Cuando Rodrigo Rato reconsidera su decisión, pienso que tiene más ventaja Rajoy". En el libro se cuenta la anécdota del viaje a una cumbre iberoamericana en la que Aznar viajaba en un avión distinto al del rey y el expresidente le pidió al monarca que si le pasara algo que buscaran el cuaderno azul en el que había una página en blanco con el nombre de su sucesor.

Admite que no hay melancolía en estas memorias y al comentarle Carlos Herrera que no realiza ningún ajuste de cuentas ni habla mal de nadie, ni de Felipe González, Aznar dice que "en España sobra el cotilleo y falta explicar el fondo y el porqué de muchas cosas y lo que la gente necesita es escuchar muchas razones".

José María Aznar relata cómo ha evolucionado el Partido Popular, se detiene en el pacto del Majestic con Jordi Pujol y termina comentando la situación política en Cataluña después de las elecciones y los resultados, insiste en que el PP no tiene que estar pensando en cómo salva a CiU sino en cómo hace una Cataluña mejor.