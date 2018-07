José Manuel Soria: ‘Si sube la luz en octubre, será porque el mercado así lo determine’

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, afirma en Herrera en la Onda, con motivo de la manifestación independentista de Cataluña que no es tiempo de ‘romper sino de recomponer’. Otros temas a destacar de la entrevista son el de la central nuclear de Garoña o la subida de la luz en el mes de octubre.

José Manuel Soria afirma que el Gobierno está muy preocupado por la situación de la economía española, ‘no es para menos’. Entrando en materia, Carlos Herrera le pregunta por lo que opina acerca de la manifestación independentista de Cataluña, a lo que responde que cree que es un momento para recomponer y no romper los cimientos que se han construido; ‘todas las CCAA tenemos que trabajar para cumplir con el objetivo del déficit’.

Acerca de Canarias, donde él fue político, cuenta que tiene un problema muy grave y es que tiene un 32% de paro; esto a raíz de que, el que fue su socio de Gobierno, afirmó que a Canarias no le convendría seguir ligada a España. Explica que esto ocurre porque su única base de ingresos es el turismo y no cuentan con ninguna inversión industrial, ya que el gobierno canario pone restricciones para ello; ‘lo que debería hacer el gobierno de Canarias sería trabajar y abrir fronteras para crecer económicamente’.

La central nuclear de Garoña va a ser cerrada si no solicita una prórroga de vida, ya que termina su vida útil en el 2013; para que se prorrogue, la empresa es la que tiene que pedir dicha ampliación y la fecha para hacerlo fue el 5 de septiembre. Cree que quien más interés tiene en que siga abierta tiene que ser la operadora no el Gobierno, ‘aunque lamentamos que no pueda seguir funcionando un reactor ya amortizado’.

Esta semana el ministro Soria se reunirá con las petroleras, debido a que los precios de los carburantes han aumentado de forma exponencial. El planteamiento que pretende hacer a los operadores de carburantes, gasolinas y gasóleos es el de que, en tiempos de ajustes, contribuya a ello sin aumentar los precios. El máximo margen de éxito sería que las operadoras contribuyeran, ya que si no el Gobierno tomaría medidas encaminadas al sector.

Acerca de la subida de la luz en el mes de octubre, afirma que no es el Gobierno el que tomará la decisión sino que será el mercado el que lo determine.

Sobre el turismo, otra de sus competencias, cuenta que hay un gran dinamismo y que cuenta con ‘posibilidades de que sea un sector de éxito en los próximos años’. Añade que no hay que olvidar que surgen otros destinos que ofrecen lo mismo que España, por lo que la promoción del turismo español es clave en los próximos tiempos.