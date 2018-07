Los Fósforos: desagradables del mundo

Ese camarero borde, ese compañero malencarado, esa dependienta que te trata como si le molestara que entres en su establecimiento...Cuéntanos en los Fósforos de Herrera en la onda quién es para ti un empleado desagradable.

Pilar fue con su sobrina a un pueblo de Córdoba y pararon a desayunar. 'En la barra estaba un camarero que casi ni te mira' y la sobrina de Pilar solo toma tostadas con mantequilla y el camarero le dijo 'niña, en la tierra del aceite no se pide mantequilla'. Y no le puso la mantequilla.

Arturo nos habla de un bar del barrio húmedo de León donde solo se puede comer morcilla. Llegó una pareja y querían media ración de morcilla a lo que el camarero les dijo que solo servía la ración entera. La pareja le dijo que si podía ponerles media, porque una entera no se la podían comer. Nos dice Arturo que el camarero les dice 'o yo soy tonto, o usteded es sordo, o me quiere tomar el pelo. ¡Que le he dicho que aquí no se sirven medias raciones!'

María Jesús nos cuenta que un empleado de la eléctrica era muy borde. Llegaban facturas muy elevadas de un piso de María Jesús en el que no vivían. Llamó para ver que sucedía y fueran para revisar el contador y el empleado le dijo 'pregúntele usted a su marido a ver si el piso está deshabitado'.

Mecedes fue al INEM cuando estaba embaraza de su hijo. y la trabajadora que estaba allí le dijo 'aquí no hay trabajo, y menos para mujeres en su estado'. Con el tiempo se lo toma con humor, pero en su momento no le sentó nada bien.

Guillermo nos cuneta una historia que le pasó con su abuela. Fueron un día al banco y cuando su abuela se pone muy nerviosa 'tiene muy mala boca'. Una empleada le preguntó si podía ayudarla en algo y la abuela de Guillermo le dijo '¡eso no te lo crees ni tu!'