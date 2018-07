Editorial de Herrera: ‘La comparecencia pública de Rajoy llena de buena intención pero de nulo efecto’

Herrera arranca el análisis de las 8 comentando la tragedia de Doha y hace una reflexión sobre la noticia. Afirma que “si hubieran muerto 19 personas en el centro comercial sería una noticia perdida en al espesura de titulares pero cuando de las 19 víctimas hay 13 niños, empezamos a atender un poco más a la noticia pero además cuando sabemos que cuatro de ellos son españoles entendemos la prioridad de la misma. Pero la prioridad se desboca cuando tres de ellos comprobamos que son de la misma familia. Se nos conmueve todo lugar en el cuerpo humano. Herrera se pregunta que pasó y la respuesta es que fallaron los planos de control que serán investigados pero “poco consuelo darán a estas familias”.

Cambiamos de tercio y Herrera se adentra en el espesor de la crisis económica española: “ El Gobierno creyó cuando llegó al poder que con su sola presencia iba a calmar las tensiones e iba a crear una corriente de confianza tanto en el consumidor español como en el extranjero pero al llegar al Gobierno, se vio que la confianza no se mostraba por ninguna parte y después de algunos meses se dan cuenta que estamos igual o peor. Y aunque el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer aunque ha hecho lo que había dicho que no haría, no ha sido suficiente. La bolsa se deja más de un 2% y la prima de riesgo sube a 511 puntos”. ¿Por qué sucede? se pregunta Herrera. “Porque los inversores creen que el Estado no podrá asumir su deuda ya que cada día se endeuda de forma más cara ni que pueda tapar el agujero de Bankia. Todo ello llevo a una comparecencia pública de Rajoy llena de buena intención pero de nulo efecto: estuvo voluntarioso pero sus mensajes no calaron. A veces el sentido común no es suficiente y la realidad te supera. La prima rueda de prensa de Rajoy solo con periodistas en la sede del PP y no en Moncloa”.

Y Herrera se sigue preguntando sobre el agujero de Bankia y se hace la misma pregunta que Rubalcaba: ‘¿Qué ha pasado con la nacionalización de 4.500 a 19.000?’. Según Herrera, “los ciudadanos deben saber que ha pasado en Bankia y que se den explicaciones. Y se sigue preguntando: ¿Si se rescata a la banca, de dónde se sacaría el dinero? ¿Prestar dinero al Estado desde Bruselas es lo mismo que intervenirlo o no? ¿Ese dinero se devuelve o no? La situación es complicada”.