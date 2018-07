Ana Pastor: ‘El aeropuerto que tiene un vuelo al día no puede estar abierto 24 horas ya que va en contra del sentido común’

AENA

La ministra de Fomento ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha explicado el trabajo que está desarrollando su ministerio para llevar a los aeropuertos un plan de viabilidad y eficiencia que permita conservar los trabajos de los empleados de AENA a través de aspectos como la polivalencia y la movilidad. Pastor cree que no tiene sentido tener infraestructuras grandiosas y ha puesto el ejemplo del aeropuerto de Vigo que tiene 2.500 plazas de coche que dice “nunca se ocuparán” pero ante su existencia se debe intentar utilizarla y generar demanda. Un ejemplo para mejorar la eficacia lo ha puesto en el AVE Madrid Barcelona. Dice Pastor que en vez de un tren cada media hora, podría pasar cada cinco minutos y eso bajaría el precio del billete.

En contra del incremento de los peajes en las autopistas

La subida de los peajes en un 7,5% ha despertado cierta polémica y las quejas de Cataluña que desde CiU piden la comparecencia de Ana Pastor en el Congreso para que de explicaciones dsobre este incremento. Ana Pastor explica que en el año 1999 cuando la UE dijo que los vehículos ligeros tenían que tener en vez del IVA del 9%, el del 16%, “el Estado financió con dinero público de todos los españoles esta subida para que no incrementara el peaje en determinadas autopistas, en concreto, en cuatro CCAA. El 13 de julio se aprobó un decreto ley en las Cortes Generales que en el que se especificaba que esta subvención no se podía mantener. Al no mantenerlo el Estado, las autopistas lo tienen que repercutir a los ciudadanos en unas cuantas Comunidades Autónomas

Liberalización del transporte ferroviario

Hace poco más de una semana, el Consejo de Ministros anunció que la liberalización de Renfe se ponía en marcha. La ministra de Fomento explica que se está haciendo “para que haya más competencia y para que nuestro operador público trabaje con competencia”. Pastor pone el ejemplo de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha como una estructura insostenible ya que dice haber encargado 12 trenes sin tener vías y con pérdidas de 12 millones. Con este ejemplo Pastor pretende justificar que es necesario hacer reformas estructurales y que “se hacen para mantener el empleo porque sino es inviable ya que los españoles no podemos seguir financiando estos agujeros”.