Palladium Hotel Group cierra un 2024 de récord y anuncia nuevas aperturas en España, Italia, EE UU y Oriente Medio

Palladium Hotel Group sigue mejorando y creciendo año tras año y ha cerrado 2024 registrando más de 1.200 millones de euros en volumen de negocio gestionado, lo que supone un 12% con respecto al año anterior. "En 2024 hemos consolidado ese logro [refiriéndose a los números del año anterior], creciendo a doble dígito, y comenzamos el año con previsiones positivas, que esperamos nos permitan afianzar de manera sólida nuestro modelo empresarial, basado en una estrategia de crecimiento saludable y rentable", explicaba el presidente del grupo Abel Matutes Prats.

Y es que el grupo ha logrado elevar en un 10% su RevPAR con respecto al ejercicio anterior, aumentando un 3% la ocupación y un 7% el precio medio. También ha logrado incrementar en un 19% el share de venta directa, lo que le sitúa en un 29%.

También en términos de satisfacción ha logrado que un 93% del portfolio del grupo reciba valoraciones por encima del índice de recomendación medio del sector.

Por su parte, el CEO de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino, destacaba que "empezamos un 2025 con unas expectativas muy positivas, con importantes proyectos, y la intención de expandir nuestro horizonte de crecimiento en destinos claves, como el Sudeste Asiático y Oriente Medio".

El grupo está trabajando en un plan de expansión para tener presencia en los próximos años en países como Singapur, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Arabia Saudí y Emiratos; además de seguir trabajando en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos, México, Marruecos, Grecia o Croacia.

The Unexpected Hotels | Palladium Hotel Group

Para este 2025, se prevé la primera apertura de la nueva marca de lujo The Unexpected Hotels inspirada en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, que contará con 182 habitaciones y suites y una importante propuesta culinaria y de entretenimiento. Este hotel sustituirá a The Ushuaïa Tower tras un proyecto de renovación y rebranding.

Además, el grupo está trabajando en la renovación que transformará Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa de Punta Cana incorporando el programa VIP para familias que hasta ahora solo estaba presente en México y que se prevé que culmine a finales de año.

Desde enero, Grand Palladium Select Costa Mujeres forma ya parte de la exclusiva selección de los mejores hoteles de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts con servicios e instalaciones privilegiadas, Grand Palladium Select Collection. A éste le seguirán Grand Palladium Select Palace Ibiza en abril y Grand Palladium Select Bávaro en Punta Cana a finales de 2025

De cara a los dos próximos años, el grupo tiene previstas cinco nuevas aperturas. En 2026 se prevé que esté listo el nuevo Only YOU Hotel Venice Bonvecchiati, un hotel de cinco estrellas a escasos 150 metros de la Plaza de San Marcos de la icónica ciudad italiana que contará con 162 habitaciones; y la reconversión del actual 45 Times Barcelona Hotel para su incorporación al portfolio de BLESS Collection Hotels.

En 2027 está se planea la segunda apertura de la marca The Unexpected Hotels en Emiratos Árabes Unidos, y las aperturas de Only YOU Hotels en Ibiza y Nueva York.

Además, desde el área de RSC Palladium Cares, el grupo continúa desarrollando proyectos de impacto social en Europa y América de los que ya se han beneficiado 4.310 personas y que en 2025 se extenderán a todos los destinos de América en los que opera el grupo.

