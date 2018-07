25 AÑOS APOSTANDO POR LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

EDITORIAL | 13/05/2018

Buenas tardes amigos de Gente Viajera. Cada vez tengo más claro que la competitividad si no es deportiva, se convierte en mezquina. Lo de “vive y deja vivir” no existe en esta bendita profesión nuestra y bien que lo siento, porque ayer cuando escuchaba a la Directora de Onda Cero en Extremadura, María Ortiz, anunciando un nuevo rango de los premios que entrega Gente Viajera Extremadura, sentí orgullo, libertad y una pluralidad a la que desgraciadamente no estamos muy acostumbrados.