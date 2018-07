Amada Cataluña: vísteme despacio que tengo prisa

Pero no son todos los catalanes, los catalanes de debó, a los que hacía alusión frecuentemente, como es, por ejemplo, mi gran dama de la cultura catalana. Además de ser una gran escritora, María Elulària Campmany que ha venido siendo el icono de la industria y el turismo de España. El espejo donde se han mirado el resto de Comunidades Autónomas. Y no dudemos ni un solo instante que Cataluña volverá a levantar la cabeza, pero le costará y mucho.

No sólo volver a recomponer la economía, sino que el resto de españoles tendremos que ser generosos a la hora de unir a todos los catalanes con el resto de España. Una España donde amigos,familiares y ciudadanos de a pié han demostrado que estaban al lado de una Cataluña al lado de la Constitución. De una Cataluña fuerte y unida que regresará a la legalidad en unas elecciones de carácter autonómico el próximo 21 de Diciembre.

Dicho esto, con todo el dolor que desprenden temas de este calibre que no nos hubiéramos imaginado ni en sueños, es momento para hablar de turismo. La industria que mantiene el tipo a pesar de todo hasta el mes de septiembre. El cierre del año en el último trimestre se escribirá en la ciudad de Londres. En concreto será la próxima semana en el World Travel Market (WTM) donde España tiene mucho trabajo para seguir conservando a los británicos como nuestro primer mercado emisor.

Allí estará, una vez más, Andalucía. De esta manera, se adelanta a la cita y se acerca a los más jóvenes a través de la University College of London que cuenta con 11.000 educadores y 38.000 alumnos de 150 nacionalidades. La innovación, la profesionalidad al respecto y la diversificación de productos que responden a la demanda del siglo XXI en Andalucía que ha conseguido un crecimiento del turismo extranjero de hasta un 10,4%. La campaña que despliegan en la ciudad de Londres se estima que la verán y participaran en sus actos, alrededor de unas 12.000 personas.

Otro acto importante esta semana ha sido el 2º Foro España-China celebrado en Madrid el pasado día 30 de octubre un encuentro especial. Bajo el lema Spain & China Project pretende seguir potenciando las relaciones con el país asiático aunando esfuerzos de ambos países para posicionar su imagen a nivel internacional. Aunque si nos referimos al turismo, hace ya tiempo que empezamos tímidamente con un Foro en el World Trade Center de Barcelona. Desde entonces el turismo chino ha crecido en nuestro país. Sobre todo porque ahora cuentan con una mejor conectividad. En el Foro se dieron cita muchos empresarios de ambos países. En primer lugar, el Embajador de la República Popular de China, el Sr Lyu Fa. También el alto comisionado de la marca España, Don Carlos Espinosa de los Monteros , el Director General del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Don Miguel Otero y el Director de la Administración Nacional del Turismo de China en España, el Sr. Zhang Zhiyun. Por otro lado también estuvo el director de Asia Pacífico de la OMT.

La organización la llevó a cabo la empresa de comunicación HENKUAI, cuyo Consejero Delegado es Don Carlos Sentís. Otro evento importante, que piensa reunir a más de 60.000 personas, es la nueva edición del WEB SUMMIT. Este evento se va a celebrar en Lisboa los próximos 6 y 9 de noviembre. En este período de tiempo podremos disfrutar de la convención de tecnología más grande del mundo. Este evento contará con más 1000 ponentes, entre otras características importantes. Esta nueva edición apuesta por la sostenibilidad del WEB SUMMIT. No olviden que no podemos atacar el planeta a cada paso que damos. Debemos reparar el daño hecho y esa es una promesa a la que no podemos renunciar de ninguna de las maneras.