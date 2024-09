Toscana infinita, regalo para los sentidos

Me encanta el paisaje de la Toscana, el territorio en el que nacieron el Humanismo y el arte renacentista, porque cuando pienso en Italia, en sus artistas del Renacimiento que crearon el arte moderno, nuestra cultura más próxima... cuando pienso en los arquitectos y escultores que realmente dieron forma a la identidad de nuestro continente, las imágenes que vienen a la mente son las de las ciudades de la Toscana, ciudades tan hermosas como Florencia, como Pisa o Siena. Son palabras mayores sobre todo desde el punto de vista cultural, porque en la Toscana también nació la lengua italiana y allí estuvo la fábrica de la identidad de Italia. Esa zona acumuló una ambición económica y una pasión cultural entre los siglos XIV y XVI verdaderamente incomparable y allí se produjeron durante aquel período algunas de las mejores obras de la historia de la Humanidad. Por eso viajar a la Toscana nunca es un viaje como los demás, porque sus monumentos y sus obras de arte, en valor y en densidad, no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta y sus museos guardan lo mejor que ha producido el arte europeo.

Volterra | Italia

De Florencia a Volterra, un destino para múltiples escapadas

Hay tanto por descubrir en la Toscana, que en una escapada no nos podemos tomar tanto trabajo como para recorrer todas esas maravillas, pero podemos ir conociéndolo poco a poco, quizá en más de un viaje. Quien vaya se quedará con ganas de volver y ver mucho más, sin duda. Es más, habiendo tanto que ver, quizá sea preferible ir sin propósito alguno y casi seguro que, a cualquier sitio al que te dirijas, vas a encontrar cosas maravillosas. Desde luego un paseo por Florencia es una experiencia formidable, una gran lección de arte y arquitectura que te llega a través de los sentidos. Basta con mirar, no hace falta ni siquiera leer un solo dato histórico. En sus calles y museos se acumulan de manera abrumadora docenas de obras maestras de todas las artes plásticas y del urbanismo, la arquitectura y la escultura urbana. Pero si el paseo lo hacemos por otros lugares de la Toscana, veremos que hay una larga lista de maravillas entre las que destacan la Torre Inclinada de Pisa, la Plaza del Campo de Siena y otras poblaciones espléndidas como Volterra, Lucca, Livorno o Arezzo, situadas sobre territorio que perteneció a los etruscos. No es mala idea ir hasta Volterra, donde guardan la memoria de la cultura etrusca en el Museo Etrusco Guarnacci, que se considera el mejor del país en su tema. Los etruscos ya eran poderosos y cultos antes antes de que los absorbieran los romanos, que resultaron imparables.

Panorámica de San Gimignano | Pixabay

Aparte de las ciudades, en la Toscana hay pueblos realmente maravillosos y bellísimos, entre los que destaca la visita de San Gimignano, un pueblo medieval que conserva intacto su encanto, sus altas torres de ladrillo, sus edificios escalonados en un conjunto muy armonioso que parece haber encontrado la mejor forma de insertarse en el paisaje, muy ameno, de la Toscana. Es ese paisaje que se puede ver en los fondos de muchísimos cuadros del renacimiento. Y otra visita que no necesita mucha publicidad es la de Siena, donde es un placer perderse en el laberinto de las calles que suben y bajan por sus colinas. El principal atractivo de Siena es el Campo, la plaza donde se corre la carrera del Palio, en la que compiten los caballos bajo los colores de diferentes barrios en una de las fiestas más bellas del mundo.

Fiesta de El Palio | gtres

Castello Banfi, capricho de dioses

Si queremos alojarnos en un lugar de ensueño, el castillo Banfi es el lugar. Parece un sueño hecho realidad, es más que un hotel, es casi un emblema de lo mejor de la Toscana. Es una propiedad, un castillo situado sobre una de esas colinas de Toscana. Parece un San Gimignano en pequeño en un edificio de ladrillo recortado contra el cielo dominando un paisaje de lomas cubiertas de cipreses verticales, de viñedos y de una gran variedad vegetal en explotaciones agrícolas que parecen jardines. Castello Banfi es en realidad una bodega, propiedad de la familia Mariani, que elabora vinos estupendos en la región de Brunello. Han recibido muchos premios por su tratamiento del terreno como bodega sostenible y otras cosas ejemplares. Sólo te digo que sus vinos reciben nombres tan modestos como Excelsus, Summus y Cum Laude.

Chianti del Castello Banfi | Pixabay

La bodega de Castello Banfi es un lugar excepcional. Ya no hacemos castillos y grandes templos, pero hay bodegas modernas en esos edificios que son obras de arte. La bodega ocupa una pequeña fortaleza donde han ido abriendo un museo del vidrio, una enoteca, dos restaurantes, La Taverna y La Sala dei Grapolli, que ganó una estrella Michelín, y añadieron un hotel, Il Borgo, un pequeño hotel de lujo que ocupa las casas del pueblecito adosado al castillo durante los siglos XVII y XVIII -por eso se llama Il Borgo, el pueblo- y allí los clientes pueden disfrutar de la excelencia total, recibir clases de cocina, catas dirigidas de vino, paseos por los viñedos y en bici, además de disfrutar de los jardines, de la piscina, de los salones, y pueden hacer algo de turismo cultural, aunque muchos van tan sólo para disfrutar del entorno del hotel y la bodega y para probar sus restaurantes. Cuando estuvimos visitando el monasterio de Sant Benet de Bages, en Barcelona, al terminar la temporada pasada, me recordó mucho a este conjunto del Castello Banfi.

Paisaje de viñedos | Pixabay

La cucina contadina, sencillamente magnífica

En el norte de Italia, en el Piamonte y La Toscana, son de lo mejor que se puede encontrar en Italia desde el punto de vista gastronómico. Es un territorio magnífico porque la Toscana forma un declive desde las alturas centrales hasta las costas del Mediterráneo, cubierto por colinas onduladas que parecen un mar de verdor. Esas colinas están cubiertas de olivos, de viñedos, de campos de cereal, de frutales y de bosques donde todavía viven ciervos, jabalíes y faisanes salvajes. Esos son los elementos de la mejor gastronomía en cualquier lugar de Europa y allí, además, se unen las ricas ciruelas y las trufas blancas a la cocina de la caza y a los grandes vinos para ofrecer a los sentidos una experiencia magnífica. Sin olvidar que otra de las joyas de la Toscana es la cocina tradicional, la cucina contadina.

Vista aérea de la Piazza del Campo, Siena | Pixabay

Casi un parque temático del Patrimonio de la Humanidad

Nadie debe perderse la visita de Pisa, que fue sede de la República Marítima de Pisa, y tiene bastante patrimonio etrusco, las murallas mejor conservadas de toda Italia, además de esa plaza de los Milagros en la que coinciden la catedral, el baptisterio y la famosa torre inclinada, y que, en conjunto, es Patrimonio de la Humanidad. No es el único, porque también son Patrimonio de la Humanidad Florencia y algunos sitios más. Toscana es casi un parque temático del Patrimonio Mundial, porque hay media docena de sitios incluidos en la lista de la UNESCO. Esos sitios pueden ser la guía de lugares que no debemos perdernos. En la lista está el centro histórico de Florencia, que fue el primero en entrar, en 1982, y luego fueron sumándose el centro histórico de San Gimignano, el centro histórico de Siena, el centro histórico de la ciudad de Pienza, la Piazza del Duomo de Pisa y el Valle del Orcia hace ya veinte años. El Valle del Orcia es el menos conocido de nombre, pero atesora las imágenes más bellas de la Toscana: esa combinación perfecta entre arte y paisaje, con pueblos en las colinas, viñedos, cipreses... que logra un perfecto equilibrio entre presencia humana y ecosistema. Una maravilla.