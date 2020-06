Núñez Feijóo: "España no está para divisiones y enfrentamientos"

El presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia asegura que "los bosques gallegos, los castaños en flor, están impresionantes. "Es una película de tonalidades verdes, los ríos gallegos... es una oportunidad impresionante". Explica Feijóo que el presupuesto de la comunidad es de "58 millones de euros" para el turismo. "Estamos creando nuevos productos turísticos", comenta. "Estamos viendo que la segunda quincena de julio que las cosas se están moviendo en buena dirección, tenemos algunos paradores con la misma ocupación del año pasado", asevera. Feijóo destaca sobre todo la hospitalidad del pueblo gallego: "los gallegos siempre hemos tenido que emigrar y por eso somos un pueblo hospitalario".

"Podemos decir que somos uno de los territorios más seguros de la península ibérica", asegura Feijóo sobre su gestión de la crisis sanitaria. La revista Lonely Planet ha sido elegida como el mejor destino al que viajar de España este verano. La gestión de las playas es una de los temas del verano, y Galicia es la comunidad con más kilómetros de costa de España si se suman sus rías. "Hay centenares de arenales en los que no hace falta hacer nada porque no tienen la ocupación de las playas urbanas, aquí va a haber un turismo tranquilo, donde la gente no se va a pelear por la toalla", apunta Feijóo. En playas como la de A Coruña, Sanxenxo o Vigo asegura que se garantizará un espacio de una persona por cada tres metros cuadrados de playa. "Cada ayuntamiento da sus propuestas, en Silgar se usarán cuadrículas, en Sanxenxo han cumplido drones para que se cumplan las normas y para dar información, y en Coruña han puesto contadores de personas, si se pasa el límite se enciende un semáforo rojo", explica el presidente de la Xunta.

Alberto Núñez Feijóo nos explica una de las medidas más fuertes que ha tomado la Xunta para controlar posibles infecciones de Covid: "Hemos puesto un teléfono a disposición de todas las personas que nos visitan, que les adentra en un circuito Covid en el que nos comprometemos a que si sufren algún síntoma se les hace un test PCR en un máximo de 48 horas y se hace un rastreo de las personas con las que han estado".

El próximo año Jacobeo es 2021. "Teníamos el compromiso de que el tren de alta velocidad iba a estar funcionando en 2020, pero el coronavirus lo ha trastocado todo", asegura Feijóo sobre los caminos de Santiago. "Hemos rehecho y estamos rehaciendo nuestros planes, pero no vamos a renunciar a la hospitalidad del lugar. El 1 de julio abrimos los caminos y los albergue, y vamos a intentar que el año santo se prorrogue a algunos meses de 2022", explica.

POLÍTICA NACIONAL

Partido Popular y PSOE se han acercado ligeramente para sacar adelante el decreto de la nueva normalidad. "De momento los hechos acreditan que Pedro Sánchez no ha querido separarse de sus socios de Gobierno, hemos sufrido el 'no es no' de Sánchez durante las dos elecciones que tuvo que convocar Rajoy", asegura el presidente de la Xunta, que considera que el comportamiento del presidente del Gobierno no ha estado dispuesto a pactos desde entonces.

"Ojalá podamos pactar cosas, España no está como para divisiones y enfrentamientos", reflexiona Feijóo. "España está para devolver millones de euros de deuda pública... Vamos a intentar llegar a pactos, los presidentes autonómicos del PP hemos sido leales con el Estado, como no puede ser de otra forma, espero que el PSOE se de cuenta de que no puede gobernar en solitario y que sus votos es mejor unirlos al mayor partido de la oposición antes que al de los independentistas o los populistas de Podemos", asegura."Espero que en el futuro hay un mejor comportamiento político que en el presente", zanja.