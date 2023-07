Escapada al universo OVNI de Roswell

El día mundial de los OVNI´s coincide con el aniversario del denominado incidente de Roswell, ocurrido el 2 de julio de 1947. Ese día, un granjero de la región de Roswell, una pequeña ciudad del suroeste de estados unidos, se encontró con unos misteriosos escombros de metal. El granjero, William Brazel, reportó el suceso a la policía y la policía al ejército. Un oficial de las fuerzas aéreas, el mayor Jesse Marcel, se encargó de recoger los restos y enviarlos a una base cercana. Unos días después, el 8 de julio, el oficial de información de la base, Walter Haut, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que las fuerzas áreas habían recuperado un disco volador en un campo de Roswell. El diario local llevó el tema a su portada y con muy grandes titulares publicó: la aviación captura un platillo volante en Roswell. Se armó un revuelo enorme en medio mundo, al día siguiente, la supuesta captura fue desmentida por un comunicado del ejército estadounidense que afirmó que el presunto platillo volante se trataba de un globo aerostático que participaba en una misión secreta. El incidente quedó aparentemente zanjado, hasta muchos años después, cuando, en 1978, en una entrevista televisiva, el mayor Jesse Marcel dijo que lo del globo aerostático había sido una mentira, una tapadera. Y que los restos que él había recogido eran de origen extraterreste. De la misma opinión era el oficial que emitió el primer comunicado de prensa, Walter Haut, quien dijo haber visto personalmente una nave extraterrestre y un cuerpo en un hangar de la base del campo aéreo de Roswell. Este mismo oficial fue quien creo en 1992, el Museo del OVNI´s en Roswell, que desde entonces ha transformado la vida de la ciudad y convertido a Roswell en la capital mundial del fenómeno OVNI´s.

Fenómeno OVNI | Pexels - Lucas Pezeta

Rosswell está viviendo su día grande

Roswell es una ciudad de unos 50.000 habitantes que vive por entero del turismo ovni. Especialmente esta semana, cuando se celebra el festival OVNI, que se viene celebrando la primera semana de julio desde 1995. Este año, hay también, como los anteriores, concurso de disfraces de extraterrestres, conferencias de ufólogos, reposición de películas que tratan de invasiones de extraterrestres, música, convenciones y propuestas de experiencias OVNI. Por unos 10 dólares se puede comprar una bolsa de piedras del rancho donde se encontraron los escombros de metal y por algo más de 50 se puede dormir al raso en el mismo lugar donde muchos creen que aterrizaron los alienígenas. Un día, hoy, una semana especial en una ciudad totalmente volcada con el turismo OVNI. Las farolas de Roswell tienen la forma de la cabeza de los supuestos extraterrestres locales, el Mac Donald´s local, tiene la forma de un platillo volante, hay tiendas por todas partes que venden juguetes, libros, muñecos, toda la parafernalia imaginable del fenómeno OVNI y además están el centro de investigación internacional OVNI y el Museo OVNI, la joya de Roswell, en el centro de la ciudad.

Un museo ocupa un antiguo teatro

Tiene dos áreas, diferenciadas. Una primera está dedicada al incidente de 1947 y muestra la ya famosa portada del 2 de julio, una película de 2006 con escenas de una supuesta autopsia que se realizó a los extraterrestes, imágenes del astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, el sexto hombre que pisó la luna, que afirma que él ha visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que los alienígenas aterrizaron en Roswell y pantallas con otros videos y audios de declaraciones que incluyen la respuesta de Donald Trump cuando le preguntaron sobre el incidente. Dijo “no les hablaré sobre lo que sé, pero creanme que es muy interesante”. La sala central del museo reproduce a gran escala el presunto aterrizaje, con los restos de la nave y los alienígenas de pie, una escena ideal para hacerse fotos junto a ellos, formando parte del fenómeno. La forma de estos alienígenas es muy conocida: cabeza enorme por la parte superior, alargada por la barbilla, grandes ojos casi fuera de las órbitas, huesos de la cara muy marcados, nariz pequeña, recta, cuerpos desnudos, sin pelo y sin genitales. Como ET pero jóvenes, aún no envejecidos. Y luego, más allá del área dedicada al incidente, hay carteles de películas dedicadas a los OVNI´s, una biblioteca enorme provista de libros, revistas, periódicos y dvd´s sobre OVNI´s y una tienda espectacular que es seguramente el espacio más visitado del museo.

We come in peace | Pexels - Erik Mclean

El museo de Roswell es el más importante. Pero también hay otros cinco museos destacables: uno en Argentina, en la ciudad de Victoria, a 350 km de Buenos Aires, otro, en Bagnoregio, Italia, también hay un museo OVNI cerca de Fukushima, en Japón y finalmente otro, en Perú, dedicado a mostrar restos de las misteriosas piezas aparecidas en el desierto de Chilca, al sur de Lima e imágenes de las líneas de Nazca.

La región donde se encuentra Roswell, en Nuevo México, al sur de Albuquerque y de Santa Fe, es muy interesante. Cerca, relativamente cerca de Roswell se encuentra otro de los lugares más visitados en Estados Unidos por el turismo local. El pueblo de Lincoln, antiguamente llamado la Placita del Río Bonito. En Lincoln se encuentra la cárcel de la que escapó Billy el Niño, matando a tiros a dos agentes. También se encuentra en Lincoln y aún está operativo, el hotel que fue propiedad del sheriff Pat Garret, el hotel Wortley. Argumentos suficientes para viajar a Lincoln, que el mes que viene realizará la gran recreación anual de la fuga de Billy el Niño y su posterior captura por el sheriff Garret. En una localidad cercana, Fort Sumner.

Un rock and roll pionero del año 57, que nació en medio de una oleada de películas de Serie B dedicadas a las invasiones alienígenas y se llama el rock and roll de los "Platillos Volantes" es la mejor música que podemos escuchar cuando viajemos a Roswell. La letra dice vi aterrizar un platillo, salieron unos hombrecillos, no pude entender lo que me dijeron, pero su ritmo me contagió y me puse a bailar rock and roll. El rock de los platillos volantes. Un tema de Billy Lee Riley con el gran Jerry Lee Lewis al piano.