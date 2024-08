Pablo López: "Estoy abrumado y alucinando por vivir algo que pensaba que nunca iba a vivir"

"Uno se mete en esta burbuja y estoy encantado, abrumado y alucinando de vivir algo que pensaba que no iba a vivir nunca", cuenta Pablo López a Rául Granado en el Especial Juegos Olímpicos. El artista se encuentra en plena gira, ahora en París por los JJOO.

El artista español ha comentado que se puede imaginar el momento en el que los deportistas pasan de "algo tan interno y luchado que se juegan en tan poco tiempo" y de repente pasan a "tener todo el foco encima": "Tiene que ser algo difícil de asimilar, que es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros al bajar del escenario, que es como una descarga de energía".

Pablo López también ha recordado el día en el que jugó al tenis con Rafa Nadal: "No sé si recordarlo u olvidarlo. Me dejé el brazo en la casa de Mallorca en la que me encontraba. Rafa estaba precisamente con Casper Ruud y Ruud se quitó para que jugara yo. Maté a siete palomas de los cañonazos".