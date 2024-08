Alejandro Blanco: "Lo que le ha pasado a Carolina Marín no se puede compensar con una medalla"

"Es un día muy duro, una grandísima deportista ha tenido lo que nadie desea. Por la afinidad y cariño, hemos vivido momentos durísimos", ha contado Alejandro Blanco en Onda Cero, donde también ha subrayado que lo que ha ocurrido "no se puede compensar con una medalla" y que "la historia es superior a una medalla".

El presidente del Comité Olímpico Español ha deseado que empiece un nuevo día "rápido" y que todo el mundo "entienda la grandeza de un deportista excepcional": "No es justo acabar así una carrera, pero esas cosas nadie las puede explicar. Una vez que pase el tiempo, nos tenemos que mover todos para que Carolina sea una leyenda del deporte mundial, reconocida por los máximos organismos. Su historia va a ser muy superior al oro olímpico".

Alejandro Blanco también ha destacado que "dónde ha llegado Carolina es muy superior a una medalla" y el "dolor" de esta jornada "no se puede parar con nada".

Por último, sobre las medallas logradas por la delegación española, no se ha mostrado preocupado: "Mira los últimos Juegos, no tuvimos ni la mitad de medallas en la primera semana. Sigo confiando, hay deportistas que venían con opción de medalla y no la consiguen, y otros que sí, pero lo importante es cómo todos se han juntado alrededor de Carolina. Dentro del día tan duro, déjame que siga confiando en el equipo olímpico español".