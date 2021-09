Meritxell-Aguilar

El Congreso de los Diputados acogió días atrás un acto con el Pleno del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, presidido por Meritxell Batet, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico.

El presidente del Consejo General de los Farmacéuticos, Jesús Aguilar, hizo entrega a la presidenta de la Cámara Baja del documento “Propuestas de la Profesión Farmacéutica a los retos presentes y futuros del Sistema Nacional de Salud”.

Entre los diez compromisos de la Farmacia con el SNS y los pacientes se encuentran el ser más asistenciales, vigilantes, esenciales, colaborativos y digitales. Además, también ser más sostenibles, sociales, eficientes, especializados y más garantes de la seguridad del paciente.

“Con mis palabras en esta tribuna quiero precisamente que esa sea la conclusión de todos, que detrás del medicamento hay mucho más. Los farmacéuticos hemos sido un continuo apoyo para los ciudadanos, garantizando el acceso continuado a los tratamientos y prestando nuevos servicios, útiles para los ciudadanos y eficientes para el Sistema Sanitario. Servicios como la Atención Farmacéutica Domiciliaria, la dispensación colaborativa entre farmacéuticos de hospital y comunitarios a pacientes ambulatorios, la detección y cribado de población o la colaboración en la estrategia de vacunación”, destacó Jesús Aguilar.

Por su parte, Meritxell Batet afirmó que “durante la pandemia, en momentos de especial dificultad y saturación de nuestra sanidad pública, en momentos en los que la desinformación ha generado mucha inquietud social, las farmacias y sus profesionales no han dudado en asumir una responsabilidad y un servicio que han venido a complementar cuando no a suplir las necesidades de respuesta a las demandas sanitarias en nuestro país. Muchas veces digo que hay pocos ámbitos en los que se puedan genera consensos; creo que este es uno de ellos, donde no hay discrepancias significativas entre las fuerzas políticas y eso nos puede permitir avanzar”. Seguro.