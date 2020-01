Las cefaleas representan un importante problema de salud. En la actualidad se están llevando a cabo un gran número de ensayos clínicos para el tratamiento agudo y preventivo. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), en los últimos 20 años se ha producido un aumento notable de la cefalea tensional (CT) frecuente y crónica. El estrés, la ansiedad o la depresión, junto con factores genéticos, predisponen a sufrir este tipo de dolor de cabeza.

El Dr. Manuel Lara, neurólogo y coordinador de la Unidad de Cefaleas en el Hospital de La Paz, comenta que “en un estudio realizado en España el 74 por ciento de los encuestados afirma haber padecido dolores de cabeza a lo largo de su vida (sobre todo más mujeres, con un 79 por ciento y un 69 por ciento de hombres), suponiendo el primer motivo de asistencia en la consulta de neurología”.

Uno de los últimos manuales sobre esta enfermedad es el que recientemente ha editado la Sociedad Andaluza de Neurología por los doctores González Oria, Jurado y Viguera. Tal y como señala en sus páginas la Dra. Patricia Pozo Rosich, Coordinadora del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, la guía tiene tres objetivos; actualizar la información en el diagnóstico y tratamiento de la cefalea, unificar la actuación terapéutica a nivel ambulatorio, hospitalario y en urgencias e incluir a los neurólogos que se dedican a la cefalea en Andalucía en la consecución de un documento de consenso y práctica clínica diaria.

Según el documento, los pacientes con CT presentan un aumento de la sensibilidad de la musculatura pericraneal, así como de los puntos gatillo, que producen dolor tanto a nivel craneal como cervical. Varios estudios han documentado el aumento de sensibilidad muscular pericraneal y cervical en pacientes con CT, tanto en días de dolor de cabeza como en días sin dolor, por lo que se especula que este hallazgo representa un mecanismo etiológico más que una consecuencia del dolor. Como afirman los autores, este aumento de sensibilidad se ha correlacionado con la intensidad y frecuencia de la cefalea. Además, existen estudios controlados doble ciego que documentan un mayor número de puntos gatillo latentes en pacientes con CT que en controles.

Entre los tratamientos están los farmacológicos y no farmacológicos. En los segundos se busca la corrección de factores desencadenantes y agravantes identificados en la anamnesis, como el estrés físico o emocional, normas que corrijan posturas anómalas mantenidas durante el trabajo, el sueño o fatiga. Mientras que en el tratamiento farmacológico destaca el uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Para Jaume Guillén, farmacéutico, “se trata de los tratamientos y opciones que tenemos disponibles desde el mostrador. Su eficacia está demostrada y su uso se ha generalizado por las pocas alternativas que dispone la farmacia hoy por hoy. El efecto analgésico es evidente y creo que al ser un antiinflamatorio también nos beneficia. No obstante, siempre debemos tener en cuenta los consejos del farmacéutico que es quien, finalmente, nos dispensará el medicamento”. Es lo que hay. Seguro.