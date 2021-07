Bristol Myers Squibb fomenta el deporte y visibiliza el melanoma entre los jóvenes

La compañía farmacéutica Bristol Myers Squibb ha colaborado con el evento deportivo para jóvenes MADCUP 2021 con el objetivo de fomentar el deporte y visibilizar el melanoma entre los jóvenes deportistas. En este sentido, la compañía ha lanzado su campaña “Marcaje al Melanoma. Evita que el sol te marque la piel” que busca crear conciencia sobre esta enfermedad en un sector de la población concreto, los jóvenes que realizan deporte al aire libre.

Fomentar el deporte

Tal y como recoge Bristol, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad física tiene grandes beneficios para la salud y garantiza el crecimiento y el desarrollo saludable de los jóvenes. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes no realizan la actividad física suficiente por lo que se pone en riesgo tanto su salud actual como la de su futuro. Asimismo, según los datos de la OMS, solo el 23,4% de los adolescentes españoles realiza el ejercicio recomendado al día, lo que preocupa por los altos niveles de sedentarismo y obesidad entre los más jóvenes.

Para concienciar sobre la importancia de hacer deporte desde una edad temprana, Bristol Myers Squibb ha colaborado con el proyecto MADCUP 2021 con la premisa de ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando las actividades de salud, deporte y educación en valores entre los adolescentes, como son el esfuerzo, el trabajo y la superación.

Marcaje al melanoma

Asimismo, durante el torneo, BMS ha lanzado su mensaje “Marcaje al melanoma, evita que el sol te marque la piel” enmarcado dentro de la campaña “Banea el Melanoma”. El objetivo de esta acción es concienciar a los más jóvenes de que la salud reside en todos los aspectos y que, realizar deporte al aire libre sin la protección adecuada puede ser perjudicial para la salud de la piel.

Roberto Urbez, vicepresidente y director general de Bristol Myers Squibb en España y Portugal, ha afirmado al respecto que “en BMS queremos concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de cuidar su salud a todos los niveles. Son el futuro y el momento de comenzar a prevenir fututos problemas es ahora”.

Concretamente, para la campaña de “Marcaje al melanoma”, la compañía ha creado dos cómics ilustrados específicamente para el torneo MADCUP que están relacionados con el fútbol y el público infantil /juvenil.

Los participantes de este torneo nacional son jóvenes de entre 13 y 16 años que disputan entre las categorías sub-8 hasta 16 en fútbol masculino; y sub – 12, sub – 14 y sub – 16 en fútbol femenino. El campeonato ofrece la oportunidad exclusiva de disfrutar del deporte en una competición en la que los jóvenes se sentirán profesionales.

La celebración deportiva tendrá como colaborador oficial al Atlético de Madrid y se dividirá en tres fases durante los días 26 al 30 de junio. Los ganadores que hayan superado la fase previa y las eliminatorias competirán en una final con tres premios: oro, plata y bronce.