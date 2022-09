3 consejos para hacer ejercicio por la playa sin apenas riesgo de lesión

Seguro que este verano has salido a la playa, y más allá de los habituales paseos de arena y mar, te has parado quizá en algún momento a probar a hacer deporte. ¿Lo has hecho? Si es así, seguramente habrás tenido en cuenta que hay una serie de consejos a seguir para poder evitar el riesgo de posibles lesiones, siempre teniendo presente la inestabilidad de la que goza la tierra de la playa. Si has tenido esto en cuenta podrás haber tomado todas las precauciones necesarias con las que poder realizar ejercicio físico sólo pensando en él.

Tal y como recoge Tododisca, si no, podrías haberte entregado a un riesgo innecesario tanto para tus músculos como para algunos de tus huesos en concreto, como por ejemplo el tobillo, tan propenso a sufrir lesiones de cualquier tipo de envergadura en la playa debido a la inconsistencia que supone pisar en un suelo arenoso que no goza de ninguna firmeza. De ahí que se recomienden una serie de consejos necesarios a tener en cuenta para todas aquellas personas que normalmente quieran disfrutar del aire fresco y del mejor ambiente para hacer deporte.

¿Qué debo tener en cuenta para hacer deporte en la playa?

Si no quieres ignorar el ejercicio físico ni cuando estás de vacaciones, debes recordar que los adultos deben realizar actividades físicas aeróbicas, al menos moderadas, durante al menos 150 minutos a 300 minutos. O bien actividades físicas aeróbicas intensas que vayan desde los 75 hasta los 150 minutos, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ya sabemos que correr es una de esas actividades físicas más comunes que existen; no es necesaria ninguna habilidad especial y puedes empezar a hacerlo hoy mismo si llevas sin hacerlo durante un tiempo. Con lo que podrás hacer deporte en la playa con la ayuda de 3 claves elementales:

1. Adapta progresivamente a tu pie con la arena

2. Busca el suelo más compacto si lo que quieres es aumentar la velocidad; trabaja la fuerza en la arena seca a distancias menores

3. Evalúa siempre el desnivel de la playa

¿Debo hacer ejercicio en la playa descalzo o con zapatillas?

Deberás tener además cuidado con ver por dónde pisas, porque una playa siempre está sujeta a distintos tipos accidentes, como conchas o piedras que pueden hacernos daños. Así que la mejor idea en estos casos, según indican los profesionales, es no correr nunca descalzo.

Lo mejor es poder tirar de unas zapatillas deportivas que nos agarren bien todo el pie y no permitan que nos resbalemos. Tampoco debemos hacer deporte con chanclas porque se nos quitarían de forma muy fácil.