Anastasia, la gata croata desalojada: "No molesto a nadie, los turistas flipan conmigo y se hacen fotos"

Hola Iván, me llamo Anastasia y soy una gata croata, de Dubrovnik, para más señas soy tricolor y tengo diecisiete años.

Te escribo porque se ha formado la polémica en torno a mi, yo vivo en la calle pero no soy una gata callejera cualquiera, ¿tú has visto los aristogatos? pues algo así pero en la vida real y hablando de real vivo en un castillo, bajo los arcos del Palacio del Rector, una maravilla arquitectónica del siglo XIV.

Primero me metí en una caja de cartón, que habían dejado tirada por allí y finalmente he acabado sobre un almohadón de terciopelo en una casita de madera fabricada a finales de marzo, en el mismo estilo semigótico-semirenacentista del palacio, por Srdjan Kera, aunque tenga un nombre rimbombante, no es un afamado arquitecto, es un vecino majo que me la ha fabricado.

Pero la dirección de los museos de Dubrovnik, que tiene su base en el palacio, exigió la retirada de mi casita… ya hay que ser sieso y a todo esto se le une Mato Frankovic, que tiene nombre de malo de película, pero en realidad es el alcalde de Dubrovnik que apoya la decisión de los museos, diciendo que la ciudad está llena de gatos callejeros y que todos están "bien alimentados". "Esto muestra cómo esta ciudad convive con los animales. ¿Por qué deberíamos también alojarlos?” …dice el tío.

No me diga que no es pa llamarlos siesos, no molesto a nadie, los turistas flipan conmigo y se hacen fotos, la casita no les costo nada porque la hizo el bueno Srdjan de su bolsillo y aun así me quieren echar, de hecho no es la primera vez que lo hacen pero yo vuelvo desafiando a las autoridades.

Mientras tanto, me han abierto una página de Facebook, que aprovecho para decírtela, para que me sigan y firmen, la pagina es Kneginja Anastazija, que quiere decir princesa Anastasia, hasta ahora hemos recogido más 12.000 firmas.

Se despide de vosotros Anastasia la gata croata, mas conocida como Kneginja Anastazija.