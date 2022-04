Patrón, el perro detector de minas en Ucrania: "Ésta no es mi guerra, pero me ha tocado rastrear los regalitos que han dejado los rusos"

Hola Iván, me llamo Patrón y soy un Jack Russell, tengo dos años y soy el buscador estrella de minas terrestres, ademas de la mascota del escuadrón de desactivación de bombas de la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania.

Los que sabéis de perros ya conocéis como es un Jack Russell y para los que no lo ubiquen pues el perro de la película La Mascara o Pancho el perro de los anuncios de la lotería.

A lo que me quiero referir es que trabajando para detectar minas para el ejercito te imaginas a un pastor alemán o un malinois, pero no un perrillo chico como yo.

Aunque han habido hasta ratas que hacen mi trabajo como el caso de Magawa, que dios la tenga en su roedora gloria, 71 minas detecto en Camboya.

Como diría Rambo esta no es mi guerra, pero me ha tocado rastrear los regalitos que han dejado los rusos al replegarse. Un rastro de cadáveres, ademas de un montón de minas explosivas.

A mí me han entrenado para ayudar a las tropas a encontrarlas y a cambio me dan un pedacito de queso que me flipa, aunque si ya le añadieran unos piquitos seria un pelotazo.

Y no te creas que se me da mal a este paso me van a tener que dar Light & Vital de Josera porque no paro de encontrar minas, casi 90 en lo que va de conflicto.

Me estoy convirtiendo en un héroe Ucraniano aunque mi raza sea inglesa como John Lenon que decía haz el amor y no la guerra, me ha tocado, como diría el cantante colombiano Juanes, fijarme bien donde piso, fijarme donde camino, no vaya ser que un pepino me desbarate los pies.

Menos guerras y mas piquitos con queso hermanos míos, se despide de vosotros, Patrón, el Juck Russel Zapador.