El Colegio Invisible 4x217: «Anomalía»: vudú, freaks y fenómenos extraños

10 de julio de 1915. En una urbanización de Filadelfia se declara un incendio y cuando los bomberos consiguen entrar en la casa encuentran a una pequeña de como muchos dos años presa con cadenas dentro de un armario. No habla, no llora, es inquietantemente extraña y parece tener algún tipo trastorno cognitivo. La pregunta es quién y porqué han querido matarla. Un mes más tarde Frank y Sylvie Lentini (El hombre de las tres piernas y la mujer barbuda), componentes del circo de los hermanos Ringling, oyen hablar de la pequeña niña maldita a la que nadie quiere adoptar. Desesperados por ser padres, acogen a la pequeña Mara en su hogar, pero nadie los ha preparado para todo lo que esta extraña niña va a desatar en sus vidas. Mara habla con los que ya no están y sus mensajes desde el más allá son día tras día más agresivos e inquietantes. Freak shows, videncia, rituales mágicos y vudú se aúnan en una historia que recorre gran parte de la costa este de Estados Unidos y nos lleva hasta Nueva Orleans para descubrir los oscuros secretos que se ocultan tras la familia de la famosa reina vudú: Marie Laveau.

