El Colegio Invisible 4x194: OOPARTs con mucha historia

Monedas o cabezas romanas en tumbas prehistóricas, extraños mecanismos muy avanzados en barcos hundidos de hace milenios, representación de dinosaurios en templos de Camboya… Hay una serie de objetos fuera de su tiempo, los célebres OOPARTs, que saltan del ámbito más increíble al mundo real, porque su historia y su apariencia los convierte en una aparente gran incógnita. Hoy vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo, para intentar explicar qué son y por qué han sido hallados en lugares en los que no deberían de estar. Porque de una manera todavía no explicada, estos objetos parecen haberse saltado la mayor de las barreras: el paso del tiempo. Iniciamos viaje…

