Cuchara de palo 2x5 Gust de Lleida: el viaje del campo a la mesa
En un episodio especial grabado desde MOS-Fira de Sant Miquel de Lleida, Anna Riera explica la cadena de valor agroalimentaria a través del nuevo sello de calidad “Gust de Lleida”. Para ello, reúne en una misma mesa a cuatro de sus protagonistas; el Presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn; la productora de aceite Montse Soria (Raig d'Arbeca); el maestro chocolatero Ivan Pascual (Cal Gumer) y Rafel Oncins, de supermercados Plusfresc. Juntos, debaten sobre la importancia de trabajar con productos de proximidad y la sostenibilidad que ello conlleva. Un diálogo para entender el viaje de los alimentos y el compromiso que une a todos los eslabones por los que pasa, desde la tierra que los ve nacer hasta el plato que los presenta.