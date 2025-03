PODCAST | RELACIONES

Amistad 1x03: Jorge Freire

Filósofo y ensayista, acudió a nuestro encuentro sin conocernos de nada. Nos contó que no había escrito sobre el tema, pero vino con varias intuiciones, y con un hallazgo muy útil para repensar la amistad: hay que observarla desde el verbo estar y no desde el verbo ser. En la amistad, según Freire, no es tan importante ser sino estar. Los buenos amigos son los que saben cuándo estar, y cuando no.