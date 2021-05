¿Qué querían ser de mayor Matías Prats y Mónica Carrillo? Los presentadores confiesan en directo su profesión soñada

¿A qué querían dedicarse Matías Prats y Mónica Carrillo cuando eran pequeños? Esta es la pregunta que el periodista Ángel Carreira les ha formulado en pleno directo del informativo de Antena 3 y ambos presentadores tenían muy clara la respuesta.

A raíz de una pieza del informativo sobre el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama que le ha confesado a Marcus Rashford, delantero del Mánchester, que habría preferido ser deportista antes que presidente de Estados Unidos, Matías Prats y Mónica Carrillo se han animado a desvelar su profesión soñada cuando eran pequeños.

"¿Si vosotros hubierais podido elegir, habríais preferido tener otra profesión?", les ha preguntado Ángel Carreira. "Yo quería ser tenista", ha respondido, para sorpresa de todos, Matías Prats, que no ha desaprovechado la ocasión para hacer otro de sus ya famosos chistes: "Mi ídolo era John McEnroe y me parecía a él... en las zapatillas". "Después no di mucho para más", ha añadido el periodista.

Mónica Carrillo, por su parte, ha confesado que de pequeña "quería ser veterinaria". La presentadora, que ha demostrado así su amor por los animales, ha asegurado que quería estar siempre "rodeada" de ellos.

Tras escuchar sus respuestas, su compañero, Ángel Carreira, ha apuntado que, aunque "habrían sido también profesiones muy interesantes", sus dotes están aquí, en Antena 3 Noticias, "más que claras".