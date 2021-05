El sorprendente momento de Matías Prats: tararea en directo la canción que ganó Eurovisión cuando fue presentador del jurado

Matías Prats y Mónica Carillo, junto a Ángel Carreira, repasan en los informativos de Antena 3 el resultado obtenido por Blas Cantó en Eurovisión 2021, que finalizó en la antepenúltima posición y con tan solo 6 puntos.

Tras ello, Carreira les ha preguntado a los presentadores si recordaban alguna victoria de España en este festival de música. "Me miras a mí porque era el único que estaba vivo entonces", dice entre risas Matías Prats y ha añadido: "Massiel y Salomé". Entonces Carillo ha confirmado: "Sí, eras el único que estaba vivo".

Tras ello, Mónica Carrillo le ha revelado a la audiencia que Matías Prats tuvo la oportunidad de presentar Eurovisión: "No sé si lo sabrán los espectadores, pero Matías también llegó a transmitir un festival de Eurovisión. Tampoco habíamos nacido, pero tú estabas allí".

Y es que el periodista de Antena 3 fue presentador del jurado de Eurovisión en 1978 y, para demostrarlo, sus compañeros le han puesto una imagen suya de aquel momento. "Ahora que me veo, efectivamente, han pasado 43 años", señala.

Matías Prats cuando fue presentador del jurado de Eurovisión | Antena 3 Noticias

Prats ha recordado que en aquella época fue Israel quien ganó Eurovisión. Tras la petición de su compañera para que cantara la canción que quedó en el primer puesto, Matías ha cedido y se ha animado a tararearla en pleno directo del informativo.

¿Matías Prats en 'Mask Singer'?

Tras la pequeña demostración de canto de Matías Prats, Mónica Carrillo le ha advertido: "Cuidado, que mañana empieza 'Mask Singer' y lo mismo te dan un toque". A lo que Matías ha respondido: "No, no, ahí no".