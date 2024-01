Una pareja holandesa compra un pueblo abandonado de España para hacer una ecoaldea

Una pareja holandesa ha comprado un pueblo abandonado de España con la intención de "revitalizar la comarca". Se trata de Bárcena de Bureba, situado a 40 kilómetros de Burgos y que lleva más de medio siglo sin vecinos.

Los compradores ahora son dueños de las 62 casas y fincas por tan solo 339.000 euros, aunque había llegado a estar a la venta por 525.000 euros. Su intención es rehabilitar las viviendas para poder crear una "ecoaldea residencial y turística".

Según el diario 'Burgos Conecta', las casas cuentan con suministro de agua y de luz, aunque sí requieren de reforma. Por su parte, Bárcena de Bureba es un pueblo muy buen comunicado y los accesos están bien conservados.

Asimismo, Elvira Fafián, de Aldeas Abandonadas Real Estate, la inmobiliaria que ha gestionado toda la venta del pueblo, ha explicado a EFE cómo fue el proceso de compraventa. "Nos contactaron porque estaban buscando algo así de grande, con muchas casas y tierras, apartado de las grandes ciudades", ha destacado Fafián.

"No tardaron mucho en ir a verlo, se desplazaron directamente a Bárcena y les encajó y se lo quedaron", ha añadido. Además, Fafián ha comentado que el proyecto que los holandeses tenían pensado para recuperar el pueblo, pasando por la rehabilitación de las casas y la puesta en marcha de cultivos ecológicos.

Aldeas Abandonadas les acompañarán en el proceso

Aldeas Abandonadas va a estar con ellos también en este proceso, que es complicado, sobre todo cuando se trata de una pareja extranjera que no conoce la normativa estatal ni sabe a qué puertas tiene que llamar; toca ver cómo se realizará la reforma, qué permisos necesitan, qué materiales van a utilizar, también cómo se va a trabajar el proyecto medioambiental y agrícola, y si el municipio del que dependen -Abajas- les da los servicios básicos.

La responsable de Aldeas Abandonas ha recordado que, precisamente, vender pueblos como Bárcena de Bureba es muy laborioso pues supone una gran inversión y quien los compra debe contar con un proyecto, algo más que la idea de vivir en el campo, para que la iniciativa salga adelante.

Y la pareja holandesa ya traía diseñado su proyecto de ecoaldea, que supone una nueva oportunidad para este pueblo, gracias a un negocio que traerá beneficio para la zona, directa e indirectamente, en forma de actividad económica y empleo, en una comarca con mucho potencial turístico.

Repoblar es más que comprar una viviendas

Elvira Fafián ha recordado que no todo el mundo encaja en el medio rural; ahora que tanto se habla de volver al pueblo, la recuperación de población en la llamada España vaciada es mucho más que comprar una propiedad o alquilar una vivienda, pues si no hay proyecto vital no tiene continuidad.

El que invierte con ideas se queda, el que no tiene proyecto, no tiene tanto apego

“El que invierte con ideas se queda, el que no tiene proyecto, no tiene tanto apego” y le cuesta menos acabar marchándose, de ahí que vender un pueblo sea tan complicado, pues exige una gran inversión, un proyecto definido y mucho trabajo para que salga adelante. “Hay que empezar de cero”, ha insistido Fafián.