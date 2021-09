La "necesaria" lección de Geografía que triunfa en redes sociales tras la erupción del volcán en La Palma

LEER MÁS Última hora de la erupción en La Palma: aumentan las explosiones de lava y los desalojados y noticias hoy

El domingo conocimos la noticia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aunque muchos aún dudan si lo que sucede es en Canarias o Baleares, La Palma, Las Palmas o Las Palmas de Gran Canaria.

En estos momentos, nueve bocas volcánicas continúan expulsando lava desde el pasado domingo, destrozando viviendas, terrenos de cultivo, coches y todo lo que encuentre a su paso.

Los medios están volcados en la causa y la noticia acapara la mayoría de los titulares aún así el nombre del lugar es motivo de confusión para muchos. Por ello, el tuit de una cuenta llamada ‘Historia en Meme’, ha querido explicar las diferencias entre cada uno de estos lugares, el tuit ya se ha convertido en viral.

El tuit que explica la diferencia entre las 'palmas'

“Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos”, dice el tuit.

El tuit va acompañado de una imagen en la que aparecen las siete Islas Canarias y la isla de Mallorca. Junto a ellas, aparece una explicación de cada uno de los nombres: