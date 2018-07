La desternillante imitación de Joaquín Reyes al presidente del Gobierno Mariano Rajoy

en el intermedio de laSexta

Joaquín Reyes lo ha vuelto a hacer, tras las divertidas imitaciones de Susana Díaz o de Donald Trump, vuelve con una de sus más logradas imitaciones. En esta ocasión ha imitado en 'El Intermedio' de laSexta al presidente del gobierno Mariano Rajoy: "Mi principal virtud es no hacer nada. Cuando hay un problema, me quedo así quietecico y espero, pero os podéis creer que lo de Cataluña no se soluciona solo".