El correo que un alumno le manda de fiesta a un profesor y su genial respuesta revolucionan las redes

Normalmente estas historias no se hacen virales, pero los correos intercambiados por Sergio, un alumno universitario, y su profesor, Javier, han revolucionado las redes llegando casi a los 7.000 'retweets' y 50,3 mil 'me gusta' en menos de 24 horas en la cuenta de humor @ceciarmy.

El estudiante Sergio Martos decidió mandarle un correo a su profesor para que le atrasase la entrega de un trabajo ya que no le daría tiempo a mandarlo a tiempo, nada fuera de lo normal hasta aquí. El problema viene cuando se puede apreciar claramente que el alumno le había enviado este mensaje estando de fiesta, a las 3:58 de la mañana, y perjudicado por los efectos del alcohol.

De hecho, el joven no consigue escribir bien ni el asunto del correo, plagado de faltas de ortografía y sin una sola tilde, donde puso: "Atrasame el trabajo porgavor". Después, Sergio continúa exponiendo su situación aunque hay que reconocerle su honestidad en todo momento:

"Hola Javier,

Te escribo desde el mocil que he salido esta noche y mananan me voy a levantar con una resaca hecho pedazos. Por cosas resulta que no me va a dar tiempo an entregar el trabajo mañanna".

A continuación, Sergio procede a deshacerse en halagos hacia su profesor para que le retrase el día de la entrega: "Me dejas entregarlo mas tarde porfavor? eres la hostia te quiero Javi,bel unico profesor bueno que quedaen esta universidade lleno de capullos". Y prosigue diciendo: "Por cierto la camisa q llevabas el viernes de donde es ? que estabbien guapa que le quiero regalar una a mi padre y seguro q le gusta una asi como de viejo molon".

Eres la hostia, te quiero, Javi

Y justo al final del correo vuelve a realizarle la petición: "porfavor dejame entregarlo otro día que ers el puto amo y quiero aprobar. Gracias jefe".

Aunque tan solo con el correo enviado por Sergio hubiese bastado para hacerse viral, lo mejor ha sido la respuesta que le ha dado Javi, demostrando que realmente es "un profesor bueno" y "el puto amo", como dice su alumno.

A las 9.49 horas de la mañana siguiente, el profesor respondió de una manera muy comprensiva:

"Buenos días Sergio,

Parece que has tenido una buena noche. ¡Qué envidia! Me recuerda a cuando salíamos de "cubalibres" en el pueblo. Os he ampliado la fecha de entrega hasta el viernes 21 a medianoche, podéis subirla a través del campus virtual. Comunícaselo al resto de la clase, para que todos tengáis la misma oportunidad".

Aún así, Javi no ha podido evitar contestar a todos los halagos que le dijo su alumno: "La camisa de "viejo molón" me la regaló mi mujer y le encanta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando, pero no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya le preguntaré".

La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche

Asimismo, le hace una pequeña sugerencia para cuando vuelva a hacerle una petición: "¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo. Un saludo Sergio y ten cuidado 'jefe'", finaliza diciendo.

Las mejores respuestas en las redes

Los usuarios en las redes sociales no han tardado en reaccionar a esta genial historia, por ejemplo, @mtfckingloud ha comentado: "cómo olvidar el día que le envié un trabajo de la uni a mi profesor con el título "putotrabajodeloscojones.pdf".

O @_Goropa_ que ha compartido su triste historia en la que intentó sonsacarle las preguntas al profesor, pero recibió una respuesta totalmente contraria a la de Sergio. "Yo no tuve tanta suerte", dice.

Por su parte, @99Stivenh reconoce que si llega a enviar ese correo tendría que irse a otra universidad a estudiar.

Y @elyeyitaso apunta: "Todos sabemos que el profesor diría: Gracias por la idea! Para el resto aumentare los días, para ti, lo quiero para mañana a primera hora. Venga "Jefe"!".

Estos son solo algunos de los cientos de comentarios que ha recibido esta publicación en las redes sociales, albergando todo tipo de respuestas.