Bunbury dice que ha sido "lapidado" y asegura que en el tema de Bill Gates "no hay nada de conspiración"

El cantante Enrique Bunbury ha salido al paso de las críticas que había generado la publicación de un tweet en su cuenta de una campaña contra Bill Gates, y ha publicado una carta abierta en Twitter asegurando haber sido "lapidado".

Además, afirma que "en el tema de Bill Gates, no hay nada de conspiración". Simplemente cree que "se utiliza muy alegremente el término teórico de la conspiración en estos días, para desestimar una opinión que no cuadra con la generalista". Asegura que los "datos están ahí, solo es cuestión de valorarlos, según tus códigos morales o filosóficos".

Pide rectificar a aquellos que sin conocimiento real ni mala intención participaron del bullying y la lapidación. Acusa no solo a las redes sociales, sino también a los medios de comunicación.

Considera que "todos los temas son debatibles y, personalmente, no tengo miedo a una buena charla. Jamás llamaría a alguien imbécil por pensar de forma diferente a la mía. Y menos aún, sin escucharle".

Se defiende en esta carta diciendo que él no dijo absolutamente nada: "Al cartel que retweeteé, no le añadí ni una sola palabra. O sea, la verdad es que, yo no dije absolutamente nada. Pero...que la realidad no fastidie una buena lapidación, cierto?"

El tuit del cantante generó un gran revuelo al situarse en línea de las teorías de la conspiración sobre que Bill Gates quiere controlarnos a través de un chip en la vacuna del coronavirus, al tuitear un cartel de una campaña contra Bill Gates. Días antes, Miguel Bosé se había manifestado con respecto a esta teoría de la conspiración acusando al creador de Microsoft de "eugenésico" y de querer llevar a cabo un proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots para obtener todo tipo de información de la población.

