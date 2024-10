La anécdota viral de Mariano Rajoy con los nuevos tapones de las botellas de agua

Este jueves, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó en el Foro La Toja junto al también expresidente, Felipe González, en el que ambos reivindicaron los beneficios que había tenido el bipartidismo y avalaron “resetear” la Constitución para hacer las reformas necesarias, pero preservando de forma clara la integridad territorial de España.

Asimismo, Rajoy recordó que no había habido elección celebrada en España en la que el primero y el segundo no fueran PP y PSOE, y se refirió a las fuerzas que habían aparecido de forma fugaz.

"¿Dónde está UPyD? ¿Dónde está Ciudadanos? ¿Y Podemos? Y pronto vendrán otros pero no voy a entrar en detalles para no ganarme más enemigos de lo razonable", comentó irónicamente.

Rajoy dijo que esas fuerzas habían caído "a plomo" y que el bipartidismo, que consideraba "vituperado irresponsablemente por mucha gente" había hecho mucho bien a España desde que se aprobó la Constitución en 1978.

La anécdota viral de Rajoy con las botellas de agua

En medio de la charla, también hubo tiempo para hablar de alguna de las nuevas regulaciones europeas en materia de medio ambiente, entre ellas, la de los tapones de las botellas de agua, que ya no se pueden separar de las botellas, sino que permanecen unidos a ellas provocando la incomodidad y críticas de muchos usuarios.

Uno de esos usuarios fue Mariano Rajoy que, durante la conversación, contó una divertida anécdota que se ha vuelto viral en redes sociales.

"Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía, no había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo y dije: Oye, ¿pero estas botellas son todas...? Y ahora son todas así. Bueno, esta es una regulación de la Unión Europea. Yo creo que dificulta mucho las cosas", dijo el expresidente provocando las risas de los asistentes.