Susanna Griso rompe a llorar en pleno directo de 'Espejo Público': "Hacía tiempo que no lloraba tanto"

Susanna Griso no ha podido contener las lágrimas en pleno directo en 'Espejo Público'. Ha ocurrido mientras Mamen Mendizábal presentaba su nuevo programa 'Palo y Astilla', que se estrena en laSexta. Se trata de un programa de entrevistas a diversos rostros conocidos que rinden un homenaje a sus padres a través de recuerdos.

Mendizábal explicaba el testimonio de Arantxa Sánchez Vicario o el de Xavier Sardá, cuya madre falleció cuando tenía tan solo ocho años: "Me pareció precioso que su hermana Rosa María, que falleció hace poco, le cogió de la mano cuando murió su último progenitor y no se la soltó nunca".

"Hacía tiempo que no lloraba tanto"

Estas últimas palabras han provocado las lágrimas de Susanna Griso, que ha pedido a las cámaras que no le enfocasen. "Mamen, no te traigo más al programa, porque me has hecho llorar. Hacía tiempo que no lloraba tanto", ha admitido la presentadora.

El programa de Mamen Mendizabal comienza con el testimonio de Iñaki Gabilondo, al que le seguirán personas como Alberto Chicote, José Sacristán, Arantxa Sánchez Vicario, Xavier Sardá o el Gran Wyoming, entre otros.

Este ha sido el momento en el programa de 'Espejo Público':