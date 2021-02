Pablo Motos tampoco presentará hoy 'El Hormiguero'

Pablo Motos, ha anunciado a través de la cuenta oficial del programa que finalmente que tampoco hoy podrá presentar 'El Hormiguero 3.0' ya que tiene que esperar a mañana para realizarse una PCR y conocer los resultados finales.

El presentador explica que tiene un PCR negativo y test de antígenos negativo pero por precaución los expertos le han indicado que se realice otro PCR mañana para saber si tiene carga viral o no.

Pablo Motos lamenta la confusión que se ha generado en las últimas horas, puesto que esta mañana anunciaba que sí estaría esta noche al frente del programa, y ha reconocido que se encuentra perfectamente.

"Voy a seguir el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa. Mañana me realizan otra PCR y ahí se sabrá si tengo carga viral o no", ha asegurado el presentador.

Pablo ha anunciado también que Nuria Roca será la encargada de conducir esta noche el programa.