¿Qué le ha pasado a Pablo Motos y por qué Nuria Roca presenta hoy El Hormiguero?

Pablo Motos no va a presentar El Hormiguero por primera vez en la historia del programa. Es un hecho tan raro que se ha especulado mucho con los motivos de su ausencia.

Ha sido el propio Pablo el que en su cuenta de Instagram ha aclarado que la ausencia se debe a un contacto estrecho con una persona que ha dado positivo por coronavirus. Siguiendo el protocolo, Pablo Motos ha optado por seguir las indicaciones sanitarias y quedarse en su casa. Ese contacto cercano ha resultado positivo por una prueba de antígenos, pese a que afirma que la prueba probablemente no ha estado bien realizada, ha decidido marcharse a su domicilio. De momento se ausenta un programa pero espera estar de vuelta para El Hormiguero del martes. Mañana se hará una prueba PCR y si sale negativo se pondrá de nuevo al frente del show.

Así lo ha aclarado el propio Pablo en su cuenta de Instagram: "Hola. Pues aquí estoy, en casa. Resulta que esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo. Yo, por precaución, como he estado en contacto con él, me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque dicen que el test de antígenos no estaba claro porque no estaba bien hecho". "La PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana. Mañana saldremos de dudas. Igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y mañana poder estar con vosotros"

Nuria Roca le sustituye

La encargada de presentar El Hormiguero es Nuria Roca. Colaboradora habitual del programa, conoce perfectamente el formato y ha sido la elegida para sustituir a Pablo Motos, en una noche que el personaje que va a divertirse al Hormiguero es Maluma